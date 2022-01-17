العناني: 2022 استثنائي للأثريين لمرور 200 عام على فك رموز حجر رشيد

بدء منذ قليل، حفل عيد الأثريين المصريين بدار الأوبرا، بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصرية، والدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون المتحف المصري الكبير.

وقال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، في كلمته أثناء الاحتفال، إن آخر عيد آثريين جرى الاحتفال به، في يناير 2020، مشيرا إلى إلى إرجاء الاحتفال في 2021 بسبب فيروس كورونا المستجد، وإن كانت عادت فيه الحياة السياحية بطريقة طيبة.

عيد الأثريين

أضاف وزير السياحة والآثار خلال حفل عيد الأثريين المصريين، أن 2022 عاما استثنائيا لمصر والأثريين، لأنه يتم الاحتفال فيه بذكرى مرور قرن على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، ومرور 200 عام على فك رموز حجر رشيد وغيرها.

وأشار العناني، إلى أنه خلال العام ونصف الماضي، جرى افتتاح العديد من الأماكن الأثرية المختلفة، ومنها المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وقصر البارون إمبان بمنطقة مصر الجديدة، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للمتحف المصري الكبير، جرى الإنتهاء من 80% من عرض كنوز الملك توت عنخ آمون.

14 يناير

وتحتفل وزارة السياحة والآثار، بعيد الأثريين المصريين، يوم 14 يناير، ويعود ذلك اليوم، إلى ذكرى تعيين الدكتور مصطفى عامر، أول رئيس مصري لمصلحة الآثار عام 1953، وهو نفس اليوم، الذي شهد تمصير المصلحة، بعد أن كانت إدارتها خاضعة لرئاسة الأجانب، وفقًا للدكتور يوسف خليفة، رئيس قطاع الآثار المصرية السابق.