رئيس التحرير

محمود مسلم

رئيس صربيا لـ السيسي: أتيتم إلى دولة تقدركم وشعب يحب جمال عبدالناصر

كتب:

نرمين عفيفي
11:56 ص | الأربعاء 20 يوليو 2022
المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيس ونظيره الصربي

المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيس ونظيره الصربي

قال ألكسندر فوتشيتش، رئيس صربيا، إنه هناك تعاون كبير بين وزارتي الخارجية المصرية والصربية، موضحا أن الشعب الصربي يحب المصريين، «أتيتم لدولة تحبكم وتقدركم وشعب يحبكم وشعبنا ودولتنا تحب جمال عبدالناصر».

وأضاف الرئيس الصربي خلال تصريحات بمؤتمر صحفي مشترك بينه وبين الرئيس السيسي، «نحن متواجدون الآن في مبنى بُني في بداية الستينات حيث أتى هنا جمال عبدالناصر وأنا أفتخر أني استقبلت الرئيس السيسي، اليوم، حيث وقعنا على اتفاقيات قوية والرئيس السيسي رئيس قوي وفخم وكبير».

اقرأ المزيد:

جلسة مباحثات موسعة بين الرئيس السيسي ونظيره الصربي

السيسي يرحب بتعظيم التعاون المشترك مع الجانب الصربي

رئيس صربيا يمنح السيسي وسام الجمهورية تقديرا لجهوده في تعزيز العلاقات الثنائية

«السيسي» يشهد توقيع مذكرات بين مصر وصربيا في مستهل زيارته إلى بلجراد
بقلم نرمين عفيفي