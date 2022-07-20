رئيس صربيا لـ السيسي: أتيتم إلى دولة تقدركم وشعب يحب جمال عبدالناصر

قال ألكسندر فوتشيتش، رئيس صربيا، إنه هناك تعاون كبير بين وزارتي الخارجية المصرية والصربية، موضحا أن الشعب الصربي يحب المصريين، «أتيتم لدولة تحبكم وتقدركم وشعب يحبكم وشعبنا ودولتنا تحب جمال عبدالناصر».

وأضاف الرئيس الصربي خلال تصريحات بمؤتمر صحفي مشترك بينه وبين الرئيس السيسي، «نحن متواجدون الآن في مبنى بُني في بداية الستينات حيث أتى هنا جمال عبدالناصر وأنا أفتخر أني استقبلت الرئيس السيسي، اليوم، حيث وقعنا على اتفاقيات قوية والرئيس السيسي رئيس قوي وفخم وكبير».