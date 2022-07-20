أسباب المشادات بين المتهم بقتل شيماء جمال وأسرتها داخل المحكمة

شهدت محاكمة أيمن حجاج، المتهم بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال، مشادات بينه وبين أهل المجني عليها «والدتها وشقيقها»، في أولى جلسات محاكمته وشريكه في محكمة جنايات الجيزة اليوم الأربعاء.

سبب المشادات الكلامية

وكشف عمر هريدي، محامي المتهم بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال، عن أسباب المشادات الكلامية التي حدثت بين موكله ووالدة زوجته القتيلة وشقيقها، موضحًا أن ما حدث كان تراشقا بالألفاظ على اعتبار أنها طيلة فترة زواجهما لم تزر ابنتها ولا مرة سواء الأم أو شقيقها، بينما جاءوا اليوم ليكيلوا له الاتهامات.

هريدي: أسرة شيماء جمال استفزت المتهم

وأضاف «هريدي» في حديثه لـ«الوطن»، أن شقيق المذيعة شيماء جمال لم يزرها في منزلها ولا مرة، وكذلك والدتها: «مدخلوش بيت بنتهم 7 سنين»، ومع ذلك حضروا ليستفزوا المتهم، ما أخرجه من دائرة الاحترام: «قالوله أنت قاتل وسفاح، وكان طبيعي يرد عليهم».

ما زال المتهم متمسكًا بأن حدثت مشادة بينه وبين زوجته شيماء جمال، بعد أن اصطحبها للمزرعة في علاقة طبيعية بين زوجين، وبمجرد دخولها بدأت في الامتعاض من الرائحة الكريهة المنبعثة من المكان، ونهرته بكلمات لاذعة، بحسب «هريدي».

تطور الشجار بين المتهم وزوجته شيماء جمال، حتى امسكت سكينًا وحاولت الاعتداء عليه، بحسب ما ذكره المتهم لمحاميه «هريدي»، ما جعله يستخدم ظهر الطبنجة، ويضربها على رأسها، فسقطت مغشيا عليها، واعتقد المتهم أنها توفيت، وفقًا لروايته التي ذكرها في النيابة.

وأشار محامي المتهم بقتل شيماء جمال، إلى أن المحكمة قد تأخذ في الاعتبار فكرة الاعتراف والإقرار بارتكاب الواقعة، على عكس الإنكار، خاصة إذا كان بغرض الإفلات والهرب من العقوبة.

واعترف المتهم بتنفيذ جريمته من داخل قفص الاتهام قائلا: «أيوه قتلتها، بس مخططتش للجريمة»، بينما أنكر شريكه معاونته على تهمة القتل، قائلا: «أنا مقتلتش»، لتقرر محكمة جنايات الجيزة تأجيل المحاكمة إلى جلسة 13 أغسطس المقبل للاطلاع على المستندات.