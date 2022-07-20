10 مشاهد في جلسة قضية شيماء جمال اليوم.. اعترافات ومطالب بالقصاص

في أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل المذيعة شيماء جمال، شهدت محكمة جنايات الجيزة، عددًا من المشاهد بدأت بظهور أسرة المذيعة شيماء جمال داخل قاعة المحاكمة ممسكة بـ«بانر» يحمل صورة ابنتها الضحية، وسط عبارات تطالب بالقصاص من المتهمين، وانتهت بقرار المحكمة بتأجيل المحاكمة لجلسة 13 أغسطس المقبل للاطلاع.

وترصد «الوطن» في التقرير التالي، مشاهد أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل المذيعة شيماء جمال، والمتهم فيها زوجها وشريكه بقتلها داخل إحدى المزارع في منطقة البدرشين.

أم منهارة

المشهد الأول كان بحضور والدة المذيعة شيماء جمال إلى محكمة جنايات الجيزة، لحضور جلسة محاكمة المتهمين بقتل ابنتها، وظهرت الأم في حالة انهيار مرتدية اللون الأسود وممسكة بـ«بانر» يحمل صورة ابنتها ومطالبة بالقصاص من المتهمين.

حراسة مشددة

أما المشهد الثاني، فكان وصول المتهمين مرتكبي جريمة مقتل المذيعة شيماء جمال، إلى جلسة محاكمتهما بمحكمة جنايات الجيزة، وسط حراسة أمنية مشددة.

داخل القفص

والمشهد الثالث، كان بدء جلسة محاكمة المتهمين بمحكمة جنايات الجيزة، حيث ظهر المتهمان داخل قفص الاتهام مرتديين رداء الحبس الاحتياطى، وظهر المتهم الأول زوج المذيعة شيماء جمال داخل القفص بملامح هادئة ومرتديًا نظارة وبشارب خفيف وبجواره المتهم الثاني شريكه فى جريمة قتل المذيعة شيماء جمال.

تطالب بالقصاص

أما عن المشهد الرابع، فكان حينما شاهدت والدة المذيعة شيماء جمال المتهمين داخل قفص الاتهام وظلت تردد عبارات تطالب بالقصاص قائلًا: «بطالب بالإعدام، حسبي الله ونعم الوكيل فيك».

المتهم يعترف

المشهد الخامس، كان عندما اعترف المتهم الأول بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال، أمام الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الجيزة، لكن الزوج نفى تعمده ارتكاب هذه الواقعة، أما عن المتهم الثاني صديق زوج المذيعة، فنفى الاشتراك في ارتكاب هذه الجريمة.

أمر الإحالة

المشهد السادس، بدأ ممثل النيابة العامة في سرد أمر الإحالة فى الواقعة، وسرد خلالها تفاصيل ارتكاب المتهمين لجريمة قتل المجني عليها، وتشويه وجهها، من أجل إخفاء معالم الجثة.

500 ألف جنيه

المشهد السابع، ادعى محامي أسرة المذيعة شيماء جمال، مدنيًا بمبلغ 500 ألف وواحد جنيه أمام محكمة جنايات الجيزة، فضلا عن طلب تصريح بالاطلاع على أوراق القضية.

مواجهة بين الأم والمتهم

كانت المواجهة التى دارت بين زوج المذيعة شيماء جمال المتهم الأول بقتلها وبين والدتها، إذ ظهرت الأم فى حالة انهيار داخل قاعة المحاكمة، وقالت والدة الضحية لـ«المتهم»: «حطيت صورك فى المدخل بتاعك، قاعد معايا يوم الثلاثاء الصبح بعد ما قتلتها، وبتدور على مراتك معايا، بتثبتني».

وخلال المواجهة، رد المتهم على والدة المذيعة شيماء جمال قائلًا: «رفعت عليا السكينة وكانت هتموتني، وأمها دى اللى بتتكلم، 7 سنين مدخلتش بيتها ولا مراتي الله يرحمها دخلت بيتها».

تأجيل لـ13 أغسطس

المشهد التاسع كان قرار محكمة جنايات الجيزة، بتأجيل أولى جلسات محاكمة الزوج المتهم بإنهاء حياة المذيعة شيماء جمال، ودفنها في مقبرة داخل مزرعة بالبدرشين، لجلسة 13 أغسطس المقبل، للاطلاع والمستندات.

مغادرة

غادر المتهمان بقتل المذيعة شيماء جمال قفص الاتهام عائدين إلى محبسهما على أن يعودا مرة أخرى إلى محاكمتهما فى ثانى جلسات القضية 13 أغسطس المقبل.