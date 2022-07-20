أول تعليق لـ إبراهيم عيسى بعد تهديده من تنظيم القاعدة الإرهابي  

كتب الإعلامي إبراهيم عيسى تغريدة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «قل لن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا»، ولاقى ذلك تفاعلا كبيرا من رواد منصة التغريدات الأولى دعما له بعد التهديد الذي تعرض له مؤخرا من إحدى المنظمات الإرهابية.

قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا — ابراهيم عيسى (@Ibrahim_3eissa) July 19, 2022

تهديد إبراهيم عيسى من تنظيم القاعدة

ووجه تنظيم القاعدة الإرهابي، في إحدى إصداراته الإعلامية، تهديدا صريحا للإعلامي إبراهيم عيسى، بعد حلقة تليفزيونية قدمها على قناة أمريكية تحدث فيها عن شخصية خالد بن الوليد بعنوان «خالد بن الوليد قائد أم سفاح؟».

وقال إبراهيم عيسى، في تصريحات صحفية سابقة، إنه وضع على قوائم الاغتيال عام 1992، من قبل بعض الجماعات الإرهابية، موضحا أن تلك الفترة كانت تشهد نشاطا كبيرا للجماعات المتطرفة في مصر، وعكفت على استهداف العديد من الشخصيات السياسية ورموز الفكر والأدب في مصر.

وكان التنظيم الإرهابي أرفق في نشرته الإعلامية، رسالة تهديد واضحة للإعلامي إبراهيم عيسى، تتكون من صورة تتجه فيها رصاصة لقلبه وعليها عبارة تهديدية.

عيسى: خالد بن الوليد قائد عسكري

وفي وقت سابق، أوضح إبراهيم عيسى، خلال برنامجه، أن خالد بن الوليد امتلك القدرة على القيادة العسكرية، ولم ينقل على لسانه أحاديث نبوية أو قواعد فقهية أو فتاوى «منذ اللحظة التي دخل فيها إلى الإسلام واللحظة التي مات فيها كان عسكريا وقائدًا للجيش، لم نعرفه عالما أو فقيها أو ناقلا للحديث».