شريف سلامة يشيد بسيناريو «فاتن أمل حربي»: بحترم كل شغل إبراهيم عيسى

أشاد الفنان شريف سلامة بسينايو الكاتب الكبير إبراهيم عيسى، مؤلف مسلسل «فاتن أمل حربي»، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان 2022، إذ انتهى المخرج ماندو العدل من تصوير وتسليم الحلقة الأولى من العمل الدرامي.

شريف سلامة يتحدث عن سيناريو إبراهيم عيسي

عن سيناريو إبراهيم عيسى، قال «سلامة»، في تصريح لـ «الوطن»: «السيناريو مختلف، ويناقش قضية صعبة وواقعية، وأنا بحترم كل شغله، وجلسنا جلسات عمل مع المخرج ماندو العدل قبل بدء التصوير، وتحدثنا سويا عن الشكل والمضمون»، مضيفا: «المسلسل يظهر جميع الأبطال بصورة قريبة إلى الشخصيات الحقيقية، من حيث قصة الشعر والشكل والملابس».

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ويواصل شريف سلامة تصوير مسلسل «فاتن أمل حربي»، في القاهرة، إذ يصور ما يقرب من 16 ساعة يوميا، من أجل تسليم معظم الحلقات في أسرع وقت، ودخولها مرحلة المونتاج والمكساج، وتسليمها للقنوات العارضة، وتجمع معظم المشاهد بين شريف سلامة ونيللي كريم خلال الأيام الحالية، وتم تصوير مشاهد داخل محكمة الأسرة، نظرا لأن الأحداث تسير في هذا الاتجاه.

أحداث مسلسل «فاتن أمل حربي»

تدور أحداث مسلسل «فاتن أمل حربي»، حول «فاتن» بعد طلاقها من «طارق» واستحالة العشرة بينهما، وعلى الرغم من محاولته إقناعها بفتح صفحة جديدة إلا أنها ترفض، وتجد نفسها في مواجهة قانون، قد يحرمها من حقوقها وأبنائها إذا تزوجت من آخر لتقرر بعد معاناة مع طليقها التصدي لتغيير هذا القانون المجحف لتحتضن أبنائها.

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ويضم المسلسل مجموعة من الفنانين منهم: هالة صدقي، خالد سرحان، محمد الشرنوبي، محمد ثروت، جيلان علاء، فادية عبد الغني، والمسلسل من إنتاج جمال العدل.