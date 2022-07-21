دبلوماسي سابق: زيارة الرئيس السيسي لصربيا وألمانيا دعايا وإعلام متحرك

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية سابقا، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى دولة صربيا حاليا تناولتها الكثير من الصحف الصربية وكذلك الألمانية، موضحا: «لو حبيت تعمل دعاية لمصر هتدفع الملايين، ولكن زيارة الرئيس هي إعلام متحرك».

بيومي: مصر حاليا باتت دولة رائدة في علاقتها مع الاتحاد الأوروبي

وأضاف «بيومي» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية «DMC»، أن مصر لها العلاقات القديمة مع دولة يوغسلافيا منذ الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وحاليا مصر باتت دولة رائدة في علاقتها مع الاتحاد الأوروبي.

وأشار مساعد وزير الخارجية سابقا، إلى أنه «لينا سوق كبير في صربيا للأدوات المنزلية زي البوتاجازت والتلاجات والملابس، ودلوقتي مصر بقت بتصدر برامج كمبيوتر حديثة بواقع 3 مليارات دولار في السنة، واعتمادنا على تصدير منتجاتنا لكل الدول بيقوم بيها العمالة المصرية الكفئ والمدربة، وبكده نكون حاربنا البطالة، وده سبيلنا للتقدم».

اهتمام باستقبال الرئيس السيسي في صربيا

وشدد السفير جمال بيومي، على أن هناك اهتمام شديد باستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي في صربيا، وكان بها لمسه شخصية مهمة تمثلت في المقابلة الشخصية بين الرئيسين المصري والصربي، وإعطائه وسام الدولة، وهو أحد أرفع الأوسمة الصربية.

وتابع: «الزيارة بتخلق الكثير من الاستثمارات والفرص للاستثمار المصري في صربيا والعكس، واحنا ممكن نكسب على طول الخط من مثل تلك الجهود».

واستطرد «بيومي»: «المجتمع الدولي يواجه تحديات كبيرة منها الأزمة الأوكرانية الروسية، وأزمة المناخ وقضية التغير المناخي، وقضية التضخم نتيجة الأزمة الأوكرانية الروسية، ووجود عدد معين من الأزمات والنزاعات في مناطق مختلفة من العالم، كما وأكدت الزيارة على أهمية الارتقاء بين البلدين على المجالات كافة».