دبلوماسي: زيارات الرئيس السيسي الخارجية تعكس قوة الإرادة السياسية

قال السفير محمد عبد الحكم، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة التي شملت ألمانيا وصربيا جاءت في ظل وجود الكثير من التحديات التي تواجه المجتمع الدولي نتيجه التداعيات السلبية للأزمة الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، «أحنا شوفنا الآثار السلبية الخاصة بقضية الغذاء والطاقة».

عبد الحكم: الزيارات تعكس الإرادة السياسية

وأضاف «عبد الحكم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الزيارة تعكس الإرادة السياسية المشتركة لكل من مصر وصربيا للعمل على الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى المستوى المتميز للعلاقات السياسية، والتي شعر بها كل المصريون خلال السنوات الثمانية الماضية.

عبد الحكم: المجتمع الدولي يواجه تحديات كبيرة

واستطرد: «المجتمع الدولي يواجه تحديات كبيرة منها الأزمة الأوكرانية الروسية، وأزمة المناخ وقضية التغير المناخي، وقضية التضخم نتيجة الأزمة الأوكرانية الروسية، ووجود عدد معين من الأزمات والنزاعات في مناطق مختلفة من العالم، كما وأكدت الزيارة على أهمية الارتقاء بين البلدين على كافة المجالات».

وأوضح أن الرئيس السيسي حرص خلال زيارته الأخيرة إلى صربيا على تدعيم العلاقات في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، «الرئيس السيسي بيحرص كل الحرص على دبلوماسية التنمية الاقتصادية عبر لقائه رؤساء كبريات الشركات الدولية، وكبار رجال الأعمال في كافة الدول التي يزورها».

وتابع: «زيارة الرئيس السيسي لصربيا تعكس الإرادة الثنائية لرفع التعاون إلى مستوى أعلي، وخطاب الرئيس السيسي مع توليه مسؤولية الحكم في عام 2014 أوضح فيه مبادئ هامة منها شكل السياسة الخارجية المصرية وهي التوازن في إقامة العلاقات الدولية مع كافة الدول، دون الوقوع في فخ الانحياز الأعمى لطرف ضد الآخر».