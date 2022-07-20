السيسي يبحث مع رئيس برلمان صربيا تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى مساء اليوم، خلال زيارته لصربيا، مع إيفيتسا داتشيتش رئيس البرلمان الصربي.

صربيا حريصة على دعم جهود مصر لتحقيق التنمية الشاملة

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس البرلمان الصربي، أعرب عن ترحيبه بزيارة الرئيس، إلى بلجراد، منوهاً بالعلاقات المتميزة التي تربط الشعبين المصري والصربي، وموضحاً حرص بلاده على دعم مصر في جهودها لتحقيق التنمية الشاملة، التي شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وتعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما على الصعيد البرلماني.

السيسي: تعزيز التواصل بين الشعبين والارتقاء بالتعاون الثنائي المشترك

من جانبه؛ أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لزيارة البرلمان، وتطلعه لأن تمثل هذه الزيارة نقطة انطلاق لتطوير علاقات الصداقة المتميزة التي تربط بين مصر وصربيا على مختلف الأصعدة، خاصةً في شقها البرلماني من خلال تبادل الخبرات والزيارات البرلمانية بين البلدين، على غرار زيارة رئيس البرلمان الصربي إلى القاهرة في ديسمبر 2021، بما يسهم في تعزيز التواصل بين الشعبين والارتقاء بالتعاون الثنائي المشترك.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول بحث سبل تفعيل أطر التعاون المشترك، وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، ودفعها نحو آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة.