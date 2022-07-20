نجوم الخليج ينعون سليمان الملا: «فقدنا واحدا من أعلام الفن الكويتي»

توفى، اليوم، الملحن والمطرب الكويتي سليمان الملا عن عمر يناهز الــ69 عاما، عقب تعرضه لأزمة صحية في الفترة الأخيرة، دخل على أثرها لأحد مستشفيات دولة الكويت.

وأعلن نجل سليمان الملا، عبر تويتر، خبر وفاة والده، قائلا: «أبوي في ذمة الله، ونعاه عدد كبير من الفنانين العرب».

موعد الجنازة

ومن المقرر، أن يجرى تشييع جثمانه غدا الساعة التاسعة صباحا، بتوقيت الكويت، في مقبرة الصليبخات، وتستقبل الأسرة العزاء، غدا، بعد الدفن في الخالدية بديوان البكر والملا.

عبد الله الرويشد ينعى سليمان الملا

وكان أول الناعيين عبد الله الرويشد، وكتب: «اللهم إن رحمتك وسعت كل شئ فأرحمه تطمئن بها نفسه وتقر بها عينه الله يرحمك ويغفر لك يا صديق العمر ورفيق الدرب سليمان الملا إنا لله وإنا إليه راجعون، أرجوكم لا تنسوا أخي بو معاذ في دعائكم».

وكتبت نوال الكويتية: «نعزي أنفسنا ونعزي أسرة فقيدنا الغالي وأستاذنا وحبيبنا سليمان الملا عسى الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، فعلا فقدنا علم من أعلام الفن الكويتي إنا لله وإنا إليه راجعون».

وكتب الفنان نبيل شعيل: «إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحم سليمان الملا رحمة تسع السماوات والأرض، اللهم أجعل قبره في نور دائم لا ينقطع وأجعله في جنتك أمنا مطمئنا يارب العالمين».

كما نعى مشعل العروج، سليمان الملا، قائلا: «فقدت الكويت علم من أعلامها في مجال التلحين والغناء والموسيقى، رحم الله الموسيقار الكبير سليمان الملا، اللهم ارحمه واغفر له، نعزي أنفسنا، وخالص العزاء لأهله وذويه وأحبابه، إنا لله وإنا إليه راجعون».