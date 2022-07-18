رسالة نوال الزغبي لـ عبد الله الرويشد في عيد ميلاده: علامة فارقة بسماء الفن

وجهت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، رسالة إلى الفنان الكويتي عبد الله الرويشد، بمناسبة عيد ميلاده، الذي يوافق اليوم الإثنين، 18 يوليو الجاري، خاصة أن الثنائي تجمعهما علاقة صداقة منذ سنوات طويلة.

وكتبت نوال الزغبى، عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات الصغيرة «تويتر»: «كل عام وأنت بألف خير، كل عام وأنت نجم النجوم، وعلامة فارقة وكبيرة كتير بسما الفن».

وحرص الرويشد، على الرد عليها، خاصة لعلاقة الصداقة التي تجمع الثنائي، إذ وصفها بأنها نجمته الذهبية، معلقا: «وأنتى بألف خير أختى نوال، حبيبتي ونجمتي الذهبية» .

آخر أعمال عبد الله الرويشد

يعيش عبد الله الرويشد، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، إذ يجهز لألبومه الجديد، وهو ميني ألبوم، يتكون من 5 أو 6 أغاني فقط، بعد النجاح الكبير الذي حققه فى أوبريت غنائى وطني بعنوان «جايلك يا مصر».

أوبريت «جايلك يا مصر» من تأليف وإنتاج الشاعر الكويتي عيسى العميري، وألحان الموسيقار صلاح الشرنوبي، وتحت رعاية حازم بركة، وشارك في الغناء إلى جانب الرويشد، ديانا كرزون، وأحمد سعد، وشذى، وصور الكليب الخاص به محمد مصطفى، ومن مونتاج شريف عادل، وإخراج أيمن عبد المنعم.

آخر أعمال الفنانة نوال الزغبي

كانت نوال الزغبي، قد طرحت في فبراير الماضي، ألبومها الجديد، الذي حمل اسم «عكس الطبيعة»، يتضمن 4 أغنيات، بحسب ما أكدت في تغريدة عبر صفحتها الرسمية في موقع «تويتر»، أعلنت فيها اسم الألبوم.