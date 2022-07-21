«ميرهان» تطلب الخلع بعد 18 شهرًا من الزواج: «بطل يقولّي كلام حلو»

داخل غرفة لا تتعدى مساحتها عدة أمتار، بإحدى محاكم الأسرة في القاهرة، جلس 3 من خبراء التسوية، يحاولون التوفيق بين الزوجات وأزواجهن أو إنهاء الرباط المقدس الذي جمعهم، ووسط العديد من الدعاوى عثروا على دعوى خلع أثارت فضولهم، ولم يتمكنوا من خلق تسوية مرضية، حيث ادعت صاحبة الدعوى، أن زوجها قاسي معها ولا يقوم بمغازلتها، منذ زواجهما الذي دام عامًا ونصف العام.

الزوجة حركت الدعوى للمحكمة

وخلال جلسة التسوية، اتهمت «ميرهان. ط»، 25 سنة، زوجها «نادر.أ»، الثلاثيني، بأنه قاسي وبخيل في مشاعره ولا يهتم بها، ويستخدم عقله فقط معها، لاغيًا قلبه، وبعد مشادة كلامية دارت بينهما، قررت الزوجة أن تحرك دعوى بالمحكمة لأنه يرفض طلاقها.

بداية العلاقة.. غرام وكلمات معسولة

وروت الزوجة لخبراء التسوية تفاصيل زيجتها التي قادتها إلى المحكمة، وقالت إنها تعرفت عليه خلال دراستها الجامعية وكان شاب محترم، ووسيم، وفي البداية أوقعها في غرامه بكلماته المعسولة التي اختفت بعد الزواج، وبعدها تقدم لخطبتها، وطوال فترة الخطبة كان يهتم بها كأنها طفلة ما جعلها تعتاد على وجوده بجوارها طوال الوقت، وكان يشاركها أدق التفاصيل، وبعد عامين تمت الزيجة وانتقلت لعش الزوجية.

الزوجة شعرت بخيانته

وبعدها بدأت المشاكل، لكنه كان يصالحها ولا يتركها إلا بعد أن يتأكد أنها سعيدة، ومع الوقت اختفى اهتمامه بها وزادت المشكلات بينهما، حتى شعرت بأنه يخونها، لكنه كان يتشاجر معها ويرفض تبرير موقفه، وفقًا لحديث الزوجة.

دعوى خلع بسبب الرومانسية

«كان يهجر منزله لأشهر، وامتنع عن مغازلتي، ومبقاش رومانسي، وبقي قاسي عليا لدرجة أنه بينسى إني موجودة، ولما سيبت البيت مخدش باله من عدم وجودي، ورفض يطلقني فقررت اللجوء لـ محكمة الأسرة وأقمت ضده دعوى خلع حملت رقم 834».