عريس في محكمة الأسرة بعد شهرين من الزواج: «سرقت مليون جنيه شقا عمري»

جلس «عادل. و» على عتبة محكمة الأسرة يشكو حاله، ويتمتم بكلمات يتخللها الندم على ما فعله بنفسه، وما وصل له بسبب تهوره في زيجته التي أودت به إلى الهلاك.

وباقتراب «الوطن» منه لمعرفة سبب وجوده، قال: «أنا استأمنتها على كل حاجة، وهي سرقتني وفص ملح وداب»، وكان هذا هو السبب الذي جعله يلجأ للمحكمة بعد مرور شهرين فقط على زفافه، حيث سرقت منه مبلغًا ماليًا قدره مليون جنيه، لذا قرر إقامة دعوى نشوز ضدها.

الزوج: تعرفت عليها عن طريق فيس بوك

بدأ الزوج حديثه بصوت يغلب عليه الندم، وقال إنه تعرف على فتاة جميلة من على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، خلال فترة عمله بإحدى الدول الخليجية، وبعد فترة أعجب بها وبالحديث معها عرف أنها يتيمة الأب والأم، وكانت ممثلة بارعة، بحسب وصفه، حتى إنها أقنعته أنها تعيش مع عمها في عذاب، وبعد فترة أقنعته بأن يعود إلى مصر في زيارة سريعة لتتعرف عليه وتراه، وبالفعل عاد ووعدها بالزواج، وذهب لعمها وخطبها.

الزوج: أقنعتني بعدم السفر والعيش معها

بعد شهرين، عاد ليتزوجها وطلب منها العودة معه والعيش في مكان عمله لكنها رفضت حتى لا تخسر عملها، بل وأقنعته بعدم العودة للعمل بالخارج حتى لا يتركها بمفردها، وأن يستثمرا أمواله التي جمعها حتى الآن في مشروع في مصر: «اقتنعت بفكرة مشروع عرضتها عليا لكن ماكنتش أعرف بالفخ اللي نصبته لي»، بحسب حديث «عادل» لـ«الوطن».

سرقت مليون جنيه.. وفص ملح وداب

وتابع «عادل» حديثه: «رحت البنك وسحبت مبلغ مليون جنيه على فترات، عشان أجهز للمشروع اللي هحط فيه شقا عمري، وماكنتش أعرف الفخ اللي هي عملاه، وبعد أسبوع صحيت من النوم مالقتهاش فقلت راحت عند عمها، وبالليل ببص في الدولاب مالقتش الفلوس، ولما اتصلت بيها لقيت التليفون مقفول، ورحت عند عمها الوحيد اللي أعرفه من أهلها مالقتهوش، ومن يومها وهي فص ملح وداب».

دعوى نشوز بعد شهرين

وأنهى الزوج حديثه بأنه يعيش في حالة من الصدمة لكنه لا يلوم أحدًا سوى نفسه بسبب تهوره، وأنه من أضاع شقا عمره بيده، فتوجه لمحكمة الأسرة بزنانيري وأقام ضدها دعوى نشوز حملت رقم 7209، وما زالت الدعوى أمام المحكمة.