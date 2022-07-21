12 معلومة عن الشيخة روحية بعد وفاتها: كفيفة حفظت القرآن بالقراءات العشر

شيع أهالي محافظة الدقهلية جثمان الشيخة «روحية عرفة منصور»، التي كانت تحب أن تٌعرف نفسها بـ«الآنسة روحية»، بعد وفاتها أمس الأربعاء، عن عمر ناهز 92 عاما، عقب حياة حافلة بالعطاء في تحفيظ القرآن الكريم.

«الوطن» ترصد لكم أبرز معلومات عن الشيخة روحية، كما يلي:

1- ولدت في محافظة الشرقية وعاشت حياتها في قرية أتميدة التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

2- ولدت فاقدة للبصر ونذرها والديها لحفظ القرآن الكريم.

3- أرسلها والدها للكتاتيب، لكنها لم تتوفق في حفظ القرآن، واقترحت والدتها أن يبحث لها والدها عن محفظ يتبنى حالتها.

4- والدها كان يعمل أومباشي في البوليس واصطحبها لأحد المحفظين الذي تبناها، وأقامت لديه حتى ختمت كتاب الله.

5- بدأت الحفظ في سن 7 سنوات وأتمته في سن الـ20 بنظام اللوح القديم، وحفظت بعدها القرآن بالقرآت العشر.

إجازة القراءات العشر

6- حصلت الشيخة روحية على إجازة القراءات العشر للقرآن الكريم في سنة 1970.

7- انتقلت لقرية أتميدة لتعيش بها بعد وفاة والديها، في محافظة الشرقية، وظلت في قرية أتميدة تعيش بينهم وبداخل كل بيت من بيوتها، تعلم القرآن للكبار والصغار حتى وفاتها.

8- كانت تقرأ القرآن وتجيز طالبي الإجازة بالقراءات العشر وكانت تتلو القصة النبوية الشريفة «مولد المناوي».

9- لم تفتها صلاة الفجر طوال حياتها.

10- كانت تقيم الليل بشكل يومي، وتعتمد على أهل قريتها في خدمتها ومساعدتها في الوضوء، خاصة بعد كبرها في السن وعجزها عن الحركة.

11- كانت تحفظ كتاب الله بالقراءت العشر لآخر يوم في حياتها، وكانت حاضرة الذهن في تلاوته.

12- كانت تقوم الليل بشكل يومي وتدعو بالاسم لكل من يخدموها من أهل القرية.

يذكر أن تليفزيون جريدة «الوطن» سجل لقاءً معها، تلت خلاله آيات الذكر الحكيم وتحدثت عن ذكرياتها مع القرآن قبل وفاتها بعام واحد.