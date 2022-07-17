أسرة صيدلي تحتفل بتسميعه القرآن كاملا في 7 ساعات.. تورتة عليها صورته

حرصت أسرة الدكتور محمد عبد الرحمن صقر، صاحب الـ23 عامًا، وابن مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وخريج كلية الصيدلة جامعة كفر الشيخ، على الاحتفال بتسميعه القرآن الكريم كاملاً في أقل من 7 ساعات دون خطأ واحد، بتقطيع التورتة والتقاط الصور التذكارية.

احتفال أسرة الدكتور محمد عبد الرحمن صقر

ووضعت الأسرة صورة الدكتور محمد صقر بصُحبة والده والشيخ محمد فرج إمام وخطيب مسجد المرسى ببيلا والقائم على المسابقة، على التورتة، فضلاً عن أصناف كثيرة من الحلوى والمشروبات، فى ظل حالة من الفرحة والسعادة الغامرة للجميع.

تسميع القرآن الكريم كاملاً فى أقل من 7 ساعات

وكان الدكتور محمد صقر، قام بتسميع القرآن الكريم كاملاً فى أقل من 7 ساعات دون خطأ واحد، ضمن مسابقة «القرآن العظيم» التي أطلقها مسجد المرسى ببيلا، لتسميع القرآن الكريم فى جلسة واحدة.

وتصدر «صقر» التريند على السوشيال ميديا خلال اليومين الماضيين لتمكنه من الفوز فى المسابقة، وأصبح حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعى، الذين أشادوا بتفوقه فى حفظ القرآن الكريم، وتسميعه غيباً خلال جلسة واحدة فقط دون خطأ واحد.

جدير بالذكر، أن مسابقة «القرآن العظيم» والتي أطلقها مسجد المرسى في مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ منذ شهر يناير الماضى، وذلك بغرض تسميع القرآن الكريم فى جلسة واحدة، وتشجيع حفظة كتاب الله على المراجعة المستمرة، وعدم النسيان، واجتاز أكثر من 14 حافظ وحافظة تسميع كتاب الله كاملاً عن ظهر قلب، وكانت المسابقة مفتوحة لجميع الأعمار للذكور والإناث، ولكل من يحفظ كتاب الله تعالى حفظاً متيناً، ويستطيع أن يقرأ القرآن الكريم كاملاً متواصلاً غيباً عن ظهر قلب فى جلسة واحدة.

شروط المسابقة

- يسمع المتسابق القرآن الكريم كاملاً في حوالى 10 ساعات أو أقل مع الحافظ المتقن.

- لا يُسمح بخطأ واحد فى كل جزء من أجزاء القرآن الكريم الثلاثين.

- إذا تجاوز الحافظ 10 أخطاء فى الساعة الأولى يتوقف عن التسميع ويأخذ ميعاد جلسة أخرى.

- جائزة مالية قدرها 1000 جنيه لكل حافظ يسمّع القرآن الكريم في جلسة واحدة.