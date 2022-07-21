مطروح تستقبل 2 طن من صكوك لحوم الأضاحي.. دفعة أولى

استقبل الشيخ حسن عبد البصير عرفة الدفعة الأولى من صكوك لحوم الأضاحي التي أرسلتها وزارة الأوقاف لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا، وبلغت 2 طن من اللحوم، وجرى توزيعها على إدارتي شرق وغرب أوقاف مطروح، وبحضور جمع من الأئمة ومدير الدعوة الشيخ محمود الفاروق ورؤساء الأقسام، والمهندسة سهير السنهوري الواعظة المتطوعة.

وستُوزع اللحوم على مناطق العجارمة والريفية وغوط رباح ومحدود الدخل والعزبة الغربية والسنوسية والعراوة والقصر والسواني وعلم الروم والسودانية، إضافة إلى مناطق السلام والمغاربة وحي الشروق وأبو شادي وعمر دارة والإمام مالك، وسط سعادة من الأسر الذين أثنوا على سرعة التجهيز والتوزيع ومراعاة الإنسانية والكرامة في التوزيع.

668 صك أضحية في مطروح

وقال وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اليوم الأحد، إن أوقاف مطروح نجحت هذا العام في جمع 568 صكا من صكوك الأضاحي، ما يعادل مليون و251 ألف جنيه، في سابقة بالمحافظة تؤكد على ثقة الناس في مشروع وزارة الأوقاف لجمع الصكوك الذي أصبح شعيرة دينية ومشروعا وطنيا.

توزيع اللحوم بمدن مطروح

وأضاف وكيل أوقاف مطروح، أن لحوم الأضاحي يجرى توزيعها على المدن بنطاق المحافظة، من مدينة الحمام شرقا وحتى مدينة السلوم غربا وسيوة جنوبا، من خلال أئمة المساجد للأسر الأكثر إحتياجا حسب الكشوف التي يجري إعدادها بمعرفة إدارات الأوقاف لتوصيل التبرعات إلي مستحقيها من أهالي مطروح حتى منازلهم في القري والنجوع المنتشره في كل مكان في الصحراء.

وأوضح، أنه جار وصول كميات كبيرة من اللحوم للتوزيع على مناطق لم تصلها اللحوم.