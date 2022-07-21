وزيرة البيئة تبحث الاستثمار في المحميات الطبيعية بشرم الشيخ

تتجه الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، في جولة تفقدية لمتابعة الأوضاع البيئية بالمدينة، وبحث سبل الاستثمار البيئي في المحميات.

مؤتمر المناخ COP27

ويأتي ذلك في إطار جولات الوزيرة الميدانية، لمتابعة استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ cop27 بشرم الشيخ نوفمبر المقبل، يرافقها الدكتور علي أبوسنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، وقيادات الوزارة المعنية.

الاستثمار في المحميات الطبيعية

وتتضمن الجولة تفقد أعمال تطوير مركز الزوار والخدمات المقدمة بمحمية رأس محمد، إضافة إلى منطقة المعامل ومركز تدريب صون الطبيعة والحديقة المركزية، فضلا عن بحث سبل الاستثمار في المحميات الطبيعية مع عدد من المستثمرين، بما يتوافق مع طبيعة المحميات وحساسيتها البيئية.

الحد من استهلاك البلاستيك

وعلى هامش جولتها، تلتقي وزيرة البيئة، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لمناقشة آليات الحد من استهلاك البلاستيك، كما تتفقد وزيرة البيئة، قاعة المؤتمرات بالمدينة والأعمال التي تتم تجهيزا للمؤتمر، كما تتفقد حديقة السلام تجهيزا للمنطقة الخضراء، ومحمية نبق، ومتابعة أعمال التطوير بها ورفع كفاءة مركز الزوار بها، وتختتم الجولة بزيارة نادي المناخ بمركز شباب شرم الشيخ.