ريكي مارتن أمام المحكمة في قضية الاعتداء على ابن شقيقته اليوم

يمثل المغني ريكي مارتن أمام المحكمة، للنظر في دعاوى سفاح القربى التي قدمها ابن شقيقته البالغ من العمر 21 عامًا، سيظهر «مارتن»، عبر تطبيق «زووم» أمام قاض في بورتوريكو، اليوم، لإنكار مزاعم أنه كان على علاقة جنسية مع ابن شقيقته لمدة سبعة أشهر.

قال محامي ريكي مارتن، مارتي سينجر، في تصريحات لـ«ديلي ميل»، «لسوء الحظ، فإن الشخص الذي قدم هذا الادعاء يعاني من تحديات صحية عقلية عميقة، ريكي مارتن لم يشارك ولن يشارك أبدًا في أي نوع من العلاقات الجنسية أو الرومانسية مع ابن أخيه».

وأضاف: «الفكرة ليست غير صحيحة فحسب، بل إنها مقززة، نأمل جميعًا أن يحصل هذا الرجل على المساعدة التي يحتاجها بشدة، لكن الأهم من ذلك كله، أننا نتطلع إلى رفض هذه القضية المروعة بمجرد أن ينظر القاضي في الحقائق».

ريكي مارتن يواجه عقوبة السجن تصل إلى 50 عاما

قدم دينيس يادييل سانشيز، نجل فانيسا مارتن، أخت مغني البوب ​​غير الشقيقة، ادعاءات ضد خاله، وبحسب ما ورد قدم سانشيز أمرًا تقييديًا مؤقتًا ضد مارتن في وقت سابق من هذا الشهر للحد من الاتصال بالمغني، وزعم أن مارتن لم يقبل الانفصال وشوهد وهو يتسكع بالقرب من منزله في ثلاث مناسبات على الأقل، وقال إنه «يستهلك كميات كبيرة من الكحول والمخدرات».

وإذا تم تأكيد العلاقة الرومانسية المزعومة بين مارتن وسانشيز، فقد يواجه المغني ما يصل إلى 50 عامًا في السجن بتهمة سفاح القربى بموجب قانون بورتوريكو.

شقيق ريكي مارتن: «سانشيز» يعاني من مشكلة عقلية

ادعى شقيق المغني، إريك مارتن، في مقطع فيديو مباشر على «فيس بوك»، أن ابن شقيقته «يعاني من مشكلة عقلية»، وأضاف الأخ الأكبر للمغني اللاتيني، أن الشاب البالغ من العمر 21 عامًا، والذي أصبح الآن منفصلاً عن الأسرة قد أساء إلى أقارب آخرين، والأسرة كانت تكافح للتعامل مع مشاكل الصحة العقلية المتدهورة لـ «سانشيز»، وبالرغم من معانتهم مع الأمر إلا أنه وعائلته ما زالوا يحبون ابن شقيقتهم المضطرب.