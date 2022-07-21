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مطالب في الأهلي برحيل سواريش ومحمود الخطيب يرفض

كتب:

إبراهيم منصور
11:51 م | الخميس 21 يوليو 2022
محمود الخطيب

محمود الخطيب

سيطرت حالة من الغضب الشديد، على أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، عقب الخسارة أمام نادي الزمالك، في نهائي كأس مصر بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي.

ووفقاً لمصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات لـ«الوطن سبورت»، فإن بعض الأعضاء داخل مجلس إدارة القلعة الحمراء، يشعرون بحالة من الغضب الشديد، ضد المدرب البرتغالي سواريش، نتيجة فشله في إدارة المباراة أمام الزمالك، بسبب أخطاء التشكيل.

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