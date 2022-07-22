دار الإفتاء: الرقية الشرعية جائزة في هذه الحالة.. تعرف عليها

يلجأ بعض المواطنين إلى الرُقية بآيات الله تعالى الواردة في كتابه الكريم، بهدف الحماية من الشياطين وكل ما يحتوي على شر يمكن أن يصيبهم، أو حتى الوقاية من الشرور والأمراض التي يمكن أن تصيب، وهو ما يسمى بـ«الرُقية الشرعية»، وبالرغم من أنها تعتمد في الأساس على آيات الله الكريمة الواردة في كتابه، إلا أنّ هناك بعض الجدل الذي يثار وعدد من التساؤلات حول إن كانت حلال من عدمه.

التوجه للصالحين المعروفين

وورد سؤال لدار الإفتاء المصرية في هذا الشأن، وأجابت عنه على موقعها الرسمي، مؤكدة أن بعض الدجالين والمشعوذين يطلبون أجرا من العباد في مقابل الرقية الشرعية، وهو ما يجب على المسلم تجنبه، ففي حالة احتياج المسلم للرقية عليه التوجه إلى أحد الصالحين المعروفين، مشيرة إلى أهمية أن تكون الرقية آخر الخيارات لدى المسلم، فعليه أن يأخذ بالعلاج وسبل الشفاء المختلفة التي جعلها الله سببا ليشفي المصاب مما أصيب به.

شروط الرقية الشرعية

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن الرقية لا حرج منها شرعا، وفقا لما ذهب إليه جمهور العلماء، ولكن هناك شرط لابد من اتباعه وهو أن تكون باستخدام كلمات الله وأسمائه وصفاته فقط، فضلا عن أهمية أن تكون بلسان عربي، يعرف معناه من غيره.

ولفتت الدار إلى أن البعض يعتقد أن مفعول الرقية الشرعية لا يتم إلا بأمر الله عز وجل، وإذا لم يأمر الله بالشفاء، فلن يجني العبد نفعا من الرقية، وأشارت إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: «كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ» (رواه مسلم).

كما قالت إن الإسلام ورد فيه العديد من الأحاديث التي تنهي عن الرقية التي تتم بكلمات غير ذكر الله عز وجل وصفاته وأسمائه، كما نهى عن أن يعتقد الناس أن الرقية هي السبب في الشفاء، فعلى العباد أن يثقوا بأن الشفاء لا يتم إلا بأمر الله.