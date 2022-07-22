وزير الاتصالات يتفقد مصنع «فيفو» للهواتف الذكية باستثمارات 30 مليون دولار

تفقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مصنع شركة «فيفو» الجديد لتكنولوجيا الاتصالات المتخصصة في تصنيع الهواتف الذكية بمدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، والذي تم إنشاؤه على مساحة 11 ألف متر مربع، باستثمارات تقدر بنحو 20 مليون دولار وتصل لـ30 مليون دولار خلال عام، كما يسهم في توفير 1500 فرصة عمل خلال عام، ويستخدم أحدث التقنيات العالمية في خطوط إنتاج وأجهزة التركيب السطحي والتجميع والمعايرة والاختبار.

أكد «طلعت»، في بيان له، على اهتمام العديد من الشركات العالمية العاملة في مجال صناعة الإلكترونيات بالتوسع في استثماراتها بمصر؛ وعلى حرص الدولة المصرية على تنمية هذه الصناعة الهامة تنفيذا للمبادرة الرئاسية «مصر تصنع الإلكترونيات» التي تستهدف توطين صناعة الإلكترونيات وجعلها أحد أكبر الدعائم لنمو الاقتصاد المصري.

جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وإقامة شراكات عالمية

وأشار وزير الاتصالات، إلى جهود الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وإقامة شراكات عالمية لتوفير فرص عمل متميزة للشباب وتحقيق رؤية الحكومة في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز مكانة مصر في مجال تصميم وصناعة الإلكترونيات؛ موضحا أن مصنع «فيفو» الجديد من المقرر أن يسهم في نقل التكنولوجيا المتطورة المتخصصة في تصنيع الهواتف الذكية إلى السوق المصري، حيث من المقرر أن يباشر مراحل تصنيع الهواتف الذكية شباب مصريين متخصصين باستخدام تكنولوجيا عالمية.

الخطة الاستثمارية والتوسعات المستقبلية للشركة في مصر

واطلع وزير الاتصالات، خلال الزيارة على الخطة الاستثمارية والتوسعات المستقبلية للشركة في مصر، وخطط التصدير، وبدء التشغيل التجريبي والاطمئنان على جاهزيته، والتأكد من بدء الإنتاج بأعلى مواصفات تقنية عالمية.

كما أوضح مسئولو الشركة، أن نسبة المكون المحلي في الإنتاج تصل إلى 45%.

يذكر أن شركة «فيفو»، عالمية متخصصة في صناعة الهواتف الذكية وملحقاتها، وإنتاج البرامج الخاصة بها، وتقديم خدمات الإنترنت، ويقع مقرها الرئيسى في مدينة دونج جوان في جنوب الصين وتعد من الشركات الهامة في صناعة الهواتف الذكية على مستوى العالم.