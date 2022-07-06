وزير الاتصالات: إنشاء كابلات ومحطات إنزال لتقديم الإنترنت لأفريقيا

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن المحور الثالث من خطة 2019، التي تهدف لتعزيز مركز مصر وتثبيت مكانتها كممر عالمي للبيانات بالعالم، يتضمن التوسع في الشبكة الدولية للقارة الأفريقية، حيث تستهدف فتح أسواق جديدة بالإضافة إلى السوق الآسيوي والأوروبي.

وزير الاتصالات: تقديم الإنترنت للأشقاء في أفريقيا

وأضاف الوزير، في كلمته خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد من المشروعات القومية «مصر الرقمية»: أن مصر تعمل على إنشاء كابلين بحريين لتقديم خدمات الإنترنت للقارة السمراء، إضافة إلى إنشاء محطات إنزال بالدول الساحلية والحديثة.

إنشاء مركز تجاري دولي باستثمارات 2,8 مليار جنيه

وأوضح وزير الاتصالات، أن المحور الرابع لخطة 2019، هو تحول مصر من ممر رئيسي للبيانات في العالم إلى مستضيفة من خلال إنشاء أكبر مركز تجاري دولي بالتنسيق مع الشركة المصرية للاتصالات، بسعة إجمالية 24 ميجا وات وباستثمارات نحو 2,8 مليار جنيه كطاقة قصوى.