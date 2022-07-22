حكم صيام عاشوراء 2022.. فرض أم سنة عن النبي؟

لا يفصلنا عن يوم عاشوراء إلا أيام، ومع اقترابه، زادت التساؤلات حول حكم صيام عاشوراء 2022، ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من الشهر الهجري محرم، ووقعت فيه العديد من الأحداث المختلفة، منها على سبيل المثال في هذا اليوم نجى الله سبحانه وتعالى، نبيه موسى من فرعون، ولصيامه خير وبركة يحرص المسلمين على اغتنامها.

حكم صيام عاشوراء 2022

وكانت دار الإفتاء المصرية أوضحت في إحدى فتاواها عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، أن حكم صيام عاشوراء 2022 سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مشيرة إلى ما ورد عن أَبِي قتادةَ رضي الله عنه عن سيدنا رسول الله ﷺ قَالَ: «صَوْمُ عَاشُورَاءَ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَة». [أخرجه النسائي]، وهذا لأن صيام عاشوراء يزيد من حسانات المسلم ويغفر ذنوبه.

كما أشارت إلى أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، حول حكم صيام عاشوراء 2022، «إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع»، وقوله: «خالفوا اليهود صوموا يومًا قبله ويومًا بعده»، لذا فصيام يوم عاشوراء ويوم تاسوعاء أيضا - اليوم التاسع من محرم - من العبادات المستحب أن يحرص المسلم عليها.

فضل صيام يوم عاشوراء 2022

وفي فتواها عن حكم صيام عاشوراء 2022، أوضحت الدار أن صيامه له فضل كبير، وأشارت إلى ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يوم عاشوراء كانت تصومه الأنبياء، فصوموه أنتم» خرجه بقي بن مخلد في مسنده.

كما لفتت إلى ما روى عن حكم صيام عاشوراء 2022 في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: «ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يومًا يتحرى فضله على الأيام إلا هذا اليوم - يوم عاشوراء - وهذا الشهر - شهر رمضان -».