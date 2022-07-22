كبير الباحثين بمكتبة الإسكندرية: تصاعد دور التكنولوجيا يواجه المجتمع المعاصر

قدم الدكتور سامح فوزي، كبير الباحثين بمكتبة الإسكندرية، خلال أعمال اليوم الثاني للمؤتمر الدولي حول تحديات حماية الحق في الخصوصية في ظل تطورات الذكاء الاصطناعي، والذي تنظمه المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالشراكة مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ويختتم فعالياته، اليوم، ورقة بعنوان «اشكاليات سوسيو - ثقافية في ممارسة الحق في الخصوصية في ظل التطور التكنولوجي».

وأكد خلالها أن دراسة الخصوصية تواجه التحولات التي حدثت في دراسة العديد من المفاهيم الاجتماعية من حيث كونها صارت منطقة التقاء العديد من الانساق المعرفية Interdisciplinary، أو ما يعرف بالعلوم البينية، حيث صارت الظواهر الاجتماعية ذات طبيعة يتداخل عندها علوم مختلفة حتى وإن كانت – نظريا- تنتمي بحكم التخصص إلى فرع معرفي بعينهيواجه المجتمع المعاصر، منذ سنوات، تصاعد دور تكنولوجيا الاتصالات، والتي تؤثر في الخصوصية التي يتمتع بها الأفراد، والتي باتت تزداد ثقلا نتيجة التحول الذي رافق تفشي وباء كورونا من حيث الانتقال الكثيف إلى الفضاء الإلكتروني نتيجة التباعد الاجتماعي.

العلاقة بين الخصوصية والعالم الرقمي

وأشار إلى أن العلاقة بين الخصوصية والعالم الرقمي لها ثلاثة مداخل خصوصية الرقابة علي المعلومات الشخصية، والحق في الفضاء الشخصي الحق في الخصوصية حماية للشخص ضد استغلال المشاعر والعقول.

خبراء يشاركون في المؤتمر

ويذكر أن المؤتمر يعقد بمشاركة خبراء بارزون في مجالات القانون وتكنولوجيا الاتصالات والإعلام وحقوق الإنسان من 23 دولة، وممثلون عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وممثلون عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وقيادات 32 منظمة حقوقية غير حكومية في 16 بلداً عربياً و7 دول أوروبية.