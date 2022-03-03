مبادرات لدعم تكنولوجيا الاتصالات بالتعاون بين التعليم العالي واليونسكو

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عبد العزيز المزيني المدير الجديد لمكتب اليونسكو بالقاهرة، في مكتبه بالجامعة، أكس الأربعاء، وقدم الوزير التهنئة لـ«المزيني»، بمناسبة توليه المنصب الجديد كمدير للمكتب الإقليمي لليونسكو في الدول العربية، وممثل للمنظمة في مصر.

وطالب الوزير بتفعيل دور المكتب، وتنشيط أدائه خلال الفترة المقبلة، عن طريق زيادة الفعاليات والنشاطات والمبادرات المتعلقة بدعم أهداف منظمة اليونسكو فى التربية والعلوم والثقافة.

تقديم الدعم لمكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة

وأشار «عبدالغفار»، إلى حرص مصر على تقديم كل الدعم لمكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، حتى يصبح واحدا من أهم المكاتب الإقليمية الفاعلة للمنظمة، بما يعبر عن دور مصر المحوري في المنطقة، واستثمارا لمكانتها، وليكون المكتب مركزا لنشر الثقافة والعلوم في المنطقة العربية والإسلامية، ودعم الروابط والصلات التي تربط بين الدول العربية، وتعزز التعاون والتنسيق فيما بينها في الأبحاث العلمية.

مبادرات لدعم العلوم التطبيقية وتكنولوجيا الاتصالات

وناقش الطرفان تنفيذ مبادرات مشتركة، من خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمكتب الإقليمي لليونسكو، لدعم العلوم التطبيقية، وتكنولوجيا الاتصالات، ونشر الثقافة العلمية، والتشجيع على الابتكار، وكذلك بحث التعاون فى برامج اليونسكو بمجالات التربية، والعلوم، والثقافة، والمعلوماتية، والاتصالات، والعلوم الإنسانية والاجتماعية.

وبحث الاجتماع إطلاق مبادرة مشتركة من القاهرة لتحفيز البحث العلمي في العلوم التطبيقية، والتكنولوجيات الحديثة، والترويج لها بين الأجيال الجديدة، تشجيعًا للطلاب للإقبال على دراسة العلوم الحديثة، ودعم البحث العلمي العربي في مجالات الرياضيات، والفيزياء، والتكنولوجيا، والعلوم الأساسية.

ولفت الوزير إلى اهتمام مصر بدعم الإبداع والابتكار، وتشجيع براءات الاختراع، وتطوير المناهج الدراسية، بما يواكب التغيرات العالمية، والاهتمام بالبرامج الدراسية الحديثة فى علوم الذكاء الاصطناعي، والبرمجيات وتكنولوجيا الفضاء والتكنولوجيات الحديثة، مشيرا إلى ترحيب مصر بنقل خبراتها فى التعليم العالي والبحث العلمي لشعوب المنطقة العربية، من خلال الفعاليات والأنشطة المشتركة مع منظمة اليونسكو.

ومن جانبه أكد «المزيني»، حرص منظمة اليونسكو من خلال مكتبها في القاهرة على تبني العديد من المبادرات في مختلف برامج المنظمة خلال المرحلة المقبلة، والتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وباقي الوزارات المعنية في مصر، لتشجيع دراسة العلوم، خاصة العلوم التطبيقية، وتشجيع الإبداع والابتكار، بهدف تحسين مؤشرات البحث العلمي العربية، وغرس مفاهيم الإبداع، وتعظيم الاستفادة من الكفاءات البشرية العربية المتميزة في المجالات العلمية، مؤكدا أهمية ما يمثله ذلك من انعكاس على دعم التحول الاقتصادي لشعوب المنطقة.

كما أشاد بدور القاهرة التاريخي الرائد في التعليم والثقافة، وبالتقدم الذي حققته في تطوير التعليم والبحث العلمي، والنهضة العمرانية الكبيرة التي حققتها مصر مؤخرا.

ودعا الوزير ضيفه للمشاركة في فعاليات إطلاق أول تصنيف مصري للمعاهد والمراكز البحثية، الذي تنظمه مصر بالتعاون مع مؤسستي «سيماجو، والسيفير»، والذي يحاكي التصنيفات العالمية للجامعات، بهدف تحسين ترتيب المؤسسات البحثية المصرية، وتشجيع التنافس بينها في تطوير البحث العلمي.

حضر اللقاء الدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور حسام عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة، والدكتورة هدى عبد المجيد مدير برامج العلوم باليونسكو.