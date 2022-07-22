أمريكا تسجل أول وفاة بسبب ارتفاع درجة الحرارة.. سيدة ستينية

أبلغت مقاطعة دالاس في ولاية تكساس الأمريكية، عن أول حالة وفاة بسبب ارتفاع درجات الحرارة لهذا العام، وهي امرأة تبلغ من العمر 66 عامًا، وذلك حسبما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية، اليوم.

وقالت «سي إن إن»، إن الحرارة الشديدة تسببت في قيام مزارعي تكساس ببيع ماشيتهم بمعدل لم نشهده منذ أكثر من عقد، لافتة إلى أن فيلادلفيا أعلنت حالة طوارئ صحية بسبب الحرارة، وتفعيل برامج الطوارئ مثل الفرق الميدانية الخاصة التي تقوم بزيارات منزلية والتواصل مع الأشخاص الذين يعانون من التشرد.

تشجيع المواطنين الأمريكيين على البقاء ببيوتهم في نيويورك

وبالمثل في نيويورك، يتم تشجيع السكان على البقاء في منازلهم، خلال الأيام المقبلة حيث تستمر الحرارة في اجتياح أنحاء الولاية لتجنب الظروف الخطيرة التي يمكن أن تؤدي إلى الإجهاد الحراري والمرض.

وفي وقت سابق، تسببت درجات الحرارة المرتفعة في أمريكا، في أكبر حرائق غابات منذ 18 عاما، التي تعود إلى ظاهرة التغيرات المناخية، وقد يتزامن ذلك مع حرائق الغابات في أوروبا.

جفاف سريع في بعض مناطق أمريكا بسبب ارتفاع درجة الحرارة

في حين أن معظم مناطق غرب الولايات المتحدة قد عانت من الجفاف المستمر والمتواصل، أدت الحرارة الأخيرة ونقص الأمطار الكافية إلى حدوث جفاف سريع في أجزاء أخرى من البلاد.

وأعلنت منظمة مراقبة الجفاف الأمريكية، الأسبوع الماضي أن ولايات من بينها «تكساس، أوكلاهوما، ميسوري وماساتشوستس» تعاني من جفاف سريع، والذي تُعرفه الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي على أنه بداية أو تكثيف سريع للجفاف.

منظمة مراقبة الجفاف: الوضع ازداد سوءً هذا الأسبوع

وقالت منظمة مراقبة الجفاف في تحديثها الأسبوعي الخميس، إن الوضع ازداد سوءً هذا الأسبوع في السهول الوسطى والجنوبية: أكثر من 84 ٪ من تكساس في ظروف جفاف قاسية أو أسوأ، وهي أعلى نسبة منذ أكثر من عقد، في حين أن منطقة أوكلاهوما تعاني من الجفاف تضاعف في الحجم.