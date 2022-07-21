حرائق الغابات تتراجع في أوروبا مع انخفاض درجات الحرارة

سجّلت موجة الحرائق في غابات أوروبا تراجعًا خلال الأيام الأخيرة، وسط درجات حرارة منخفضة، وأشارت شبكة روسيا اليوم الإخبارية إلى أن تقارير تحدثت عن عدم اندلاع حرائق في البرتغال في الوقت الذي بدأ فيه رجال الإطفاء الفرنسيون السيطرة على حريقين كبيرين.

ووفقًا للشبكة الإخبارية، أخمدت إسبانيا حريقًا أودى بحياة شخصين بنهاية الأسبوع الماضي، وكان رجال الإطفاء الإسبان يتعاملون مع تسعة حرائق، قيل إن حريقين منها يشكلان خطورة بشكل خاص، شمال غرب غاليسيا.

إجلاء 11 ألف شخص

وبحسب الشبكة الإخبارية، بدأ نحو 11 ألف شخص في إسبانيا العودة إلى منازلهم بعد إجلائهم بسبب الحرائق، وأعيد فتح طريق سريع رئيسي في مقاطعة زامورا الشمالية الغربية بعد يومين.

خسائر بسبب درجات الحرارة

وتسببت درجات الحرارة المرتفعة والتي سجّلت 40 درجة مئوية فى تفاقم حرائق الغابات في إسبانيا هذا العام، وكان من المتوقع أن تكون أعلى درجة حرارة، اليوم، في إسبانيا هي 32 درجة مئوية.

التطورات في فرنسا

بعد أكثر من أسبوع من مكافحة ألسنة اللهب الشرسة على مدار الساعة من قِبل أكثر من 2000 رجل إطفاء فرنسي وما يصل إلى 10 طائرات لإسقاط المياه، كان رجال الإطفاء ينتصرون ببطء على حريقين رئيسيين في غابات الصنوبر الجافة في جنوب غرب فرنسا، وذكرت خدمة الإطفاء في منطقة غيروند أنه تم احتواء النيران، التي أدت لإجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص.