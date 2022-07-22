سيدة تقيم دعوى طلاق بعد 25 يومًا زواج: «طلع متجوز وعنده طفلين»

«بعد ما طلعني سابع سما، نزلني لسابع أرض وكسر فرحتي»، هكذا عبرت فتاة عشرينية عما مرت به في أثناء زواجها خلال حديثها لـ«الوطن»، لتصف تلك الفترة التي لم تستمر سوى 25 يومًا بالمصيبة التي حلت على رأسها، وأنها كانت تعيش في حلم جميل واستيقظت على كابوس بعدما علمت أن زوجها كان متزوجًا عليها وأنجب طفلين، لتقرر اللجوء لمحكمة الأسرة وتقيم ضده دعوى طلاق للضرر.

الزوج خدعها طوال فترة الخطبة

بعد أن تخرجت من الجامعة، عثر لها أحد أصدقاء والدها على وظيفة، وبعد العمل بأسابيع قليلة قابلت زوجها وبدأ يتودد لها ويتقرب منها، وبعدها بفترة طلب منها الارتباط بشكل رسمي فوافقت وأخبرت عائلتها، وعندما سألوا عنه لم يقال عنه سوى المدح، ولم يخبرهم أحدًا أنه متزوج ولديه أطفال فوافقت عائلتها عليه، وتمت الخطبة وسط أجواء عائلية سعيدة، وبدأت على الفور في تجهيزات الزواج وإنهاء شقة الزوجية.

وطوال أشهر الخطبة كان يرافقها طيلة النهار ويحدثها طوال الليل، ولم تتخيل أنه على علاقة بأخرى، ونسقا حفل الزفاف وشهر العسل سويًا، ولم يخبرها المأذون وقت عقد القران أن زوجها متزوج من أخرى.

الزوجة: عرفت إنه بيخدعني بعد 25 يوم من الجواز

وقالت الزوجة: «بعد الجواز بأيام سافرنا شهر العسل ورجعنا قبل المدة اللي كنا محددينها بحجة شغله، وسافر هو علشان يشوف أهله، وبعدها بتاني يوم اتفاجئت بأمن العمارة بيقولوا لي إن في ست ومعاها طفلين وعاوزني ضروري وعاملة مشكلة، ولما قابلتها صدمتني وقالتلي إنها مراته ودول ولاده، ولما كذبتها ورتني قسيمة جوازهم وشهادة ميلاد العيال، وطبعا كنت مصدومة، ولما أهلي وصلوا اتأكدوا أن الحاجة مش مزورة مشيت معاهم بعد 25 يوم من جوازي».

وانهت الزوجة حديثها بأنها قررت أن تذهب لمحكمة الأسرة بأكتوبر، وأقامت ضده دعوى طلاق للضرر حملت رقم 16074.