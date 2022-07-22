«فيفو» تقتنص نمو الطلب على الهواتف.. 5 معلومات عن مصنع العاشر من رمضان

تعمل شركة «فيفو» الصينية، على وضع اللمسات الأخيرة فى مصنعها الجديد، الذي يتم إنشائه حاليا في المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، إذ يجر بناء هذا المصنع، بعد أن أبدت العديد من الشركات العالمية العاملة في مجال صناعة الإلكترونيات، التوسع في استثماراتها بمصر، بالإضافة إلى أن هناك حرص كبير من الدولة، على تنمية هذه الصناعة، تنفيذا للمبادرة الرئاسية «مصر تصنع الإلكترونيات».

ويعتبر السوق المصري، من أكبر الأسواق في المنطقة، ويصل عدد المستهلاكين به، أكثر من 80 مليون، وحجم واردات تقدر بمليارات الدولار سنويا من الهواتف المحمولة.

واردات مصر من الهواتف المحمولة

وبلغ حجم الواردات المصرية من الهواتف المحمولة نهاية 2021، مليار و619 مليون و558 ألف دولار، مقابل مليار و754 مليون و502 ألف دولار في العام السابق له، بتراجع بلغ 134 مليون و944 ألف دولار، بحسب البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبة العامة والإحصاء.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير أبرز المعلومات عن المصنع الجديد.

1- مصنع فيفو يقام فى مدينة العاشر من رمضان فى محافظة الشرقية.

11 ألف متر مربع.. استثمارات تقدر بنحو 20 مليون

2- تم إنشاؤه على مساحة 11 ألف متر مربع، باستثمارات تقدر بنحو 20 مليون دولار تصل الي 30 مليون خلال عام.

3- يسهم المصنع فى توفير 1500 فرصة عمل خلال عام، ويستخدم أحدث التقنيات العالمية فى خطوط انتاج وأجهزة التركيب السطحى والتجميع والمعايرة والاختبار.

توفير 1500 فرصة عمل خلال عام

4- مصنع فيفو الجديد من المقرر أن يسهم فى نقل التكنولوجيا المتطورة المتخصصة فى تصنيع الهواتف الذكية إلى السوق المصرى.

5- سيعمل به ويشرف على مراحل الانتاج و تصنيع الهواتف شباب مصريين متخصصين باستخدام تكنولوجيا عالمية.

يذكر أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت تفقد مصنع فيفو اليوم، للوقوف على اخر المستجدات فى المصنع.