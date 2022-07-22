بدأت بفيلم كارتون.. قصة مريم عصمت أصغر متدربة في «جيمس ويب» مع الفضاء

قالت مريم هيثم عصمت، الباحثة الفيزيائية في «جونز هوبكنز» الأمريكية، وأصغر متدربة في تليسكوب «جيمس ويب» التابع لناسا، إن قصة أطفال ألهمتها للسعي نحو حلمها في الوصول لعالم الفضاء.

فيلم كارتون سبب حبها للفلك

أضافت «عصمت»، خلال لقاء ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم، أن مقولة من قصة «lion king»، عندما كانت تبلغ من العمر 5 سنوات هي التي دفعتها نحو ما وصلت إليه، متابعة: «تيمون كان بيوصف لبومبا في القصة، إن النجوم دي عبارة عن دبان منور، لازق في السجادة اللي فوق، وكان قصده السما، ومن هنا الموضوع دخل في دماغي».

أشارت إلى أن فيلم «أتلانتس»، تعلمت منه أهمية تعلم اللغة والاهتمام بها، كما أن والدتها جلبت لها موسوعة ضخمة وكبيرة لونها أزرق فيروزي، تتحدث عن النجوم، وعليها صورة لإينشتاين، لافتة إلى أن هذه الموسوعة، احتوت على النجوم والتاريخ والجغرافيا، وأشياء غريبة، اكتشفت بعد ذلك أنها تخص الرياضيات.

وكشفت مريم هيثم، عن أنها التحقت بجونز هوبكنز العام الماضي، بعدما انتهت من دراستها من البكالوريوس في العلوم، وآخر في الأدب، وتقدمت لنيل الدكتوراة، موجهة الشكر لكل الدكاترة والأساتذة الذين ساعدوها في مسيرتها الأكاديمية، مثل الدكتور جورج إسكندر والدكتورة نورا إبراهيم.

تفاصيل تدريبها في جيمس ويب

عن تدريبها في مشروع جيمس ويب، قالت إنها عند التحاقها بالجامعة، وجدت حبها للعمل والمواد الدراسية، وقررت منذ الترم الأول بعمل الدكتوراة، كما بنت مع زملائها الطلاب على تليسكوب، ليكون بوابة لحبها ومسيرتها في التليسكوبات.

ولفتت إلى أن بعد ذلك قدمت على التدريب في وكالة ناسا، وكان يقع في غرفة التحكم بتليسكوب جيمس ويب، «كنت بقرا زمان عن التليسكوب دة من زمان، وكان التدريب شهرين وقائد الفريق قالي أقعدي معانا، وخلال شهر قدمنا ورشة في للجمعية الأمريكية لعلوم الفلك لتساعد العلماء باستخدام كاميرا معينة في جيمس ويب».