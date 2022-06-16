«نيفين بنت المنصورة».. «مصر تستطيع» يحتفي بعالمة تركت اليابان لتطبيق أبحاثها بمصر

عرض برنامج «مصر تستطيع» تقريرا بعنوان: «بنت المنصورة تركت اليابان ورجعت مصر عشان تطبق أبحاثها.. توصلت إلى جين جديد يضاعف إنتاجية الأسماك».

حصلت على جائزة المرأة التشجيعية

وقال التقرير إن الدكتورة نيفين كامل عبدالخالق، أستاذ طب الأحياء المائية بقسم أمراض الباطنة والمعدية والأسماك بكلية الطب البيطري جامعة المنصورة، وحصلت على جائزة المرأة التشجيعية.

الحصول على الدكتوراه من إحدى الجامعات اليابانية العريقة

وأضاف تقرير البرنامج الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، على قناة «DMC»، أنها حصلت على الدكتوراه من إحدى الجامعات اليابانية العريقة، ولها الكثير من الإنجازات التي تضمنتها سيرتها الذاتية، منها رسالة الماجستير التي خصصتها لاستنباط أعلاف مقاومة للأمراض وتستخدم في تغذية الأسماك.

وأوضح التقرير أن «نيفين» حصلت على جائزة التفوق العلمي في مجال الجينات، بعد اكتشافها جين جديد للجهاز المناعي في الأسماك، وكل مشروعاتها البحثية منذ اليوم الأول لها في الكلية وهي تعمل من أجل خدمة البيئة وتحسين الإنتاج في مختلف المشروعات.

وواصل: «المرأة المصرية دائما تستطيع وتقدر بالجهد البحثي أن تقدم الدعم لكل باحثي الجامعة لتطبيق كل ما خرجت به من رحلتها العلمية الطويلة، وحتى نفتح سجل عظيمات مصر ونضيف اسمها بحروف من نور».