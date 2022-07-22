محمد محيي يطرح «في كده» من ألبومه «بتاع زمان» (فيديو‎‎)

طرح محمد محيي أغنيته الـ12 «في كده»، من ألبومه الجديد «بتاع زمان» على يوتيوب، وجميع المتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو، وهي أغنية عاطفية، عبر فيها عن إحساسه بمعنى كلمات الأغنية.

«في كده» من كلمات نور الدين مصطفى

أغنية «في كده»، كلمات نور الدين مصطفى، ألحان محمد محيي، وتوزيع فهد، من إنتاج ميوزيك ريكوردز، وتوزيع شركة «ديجيتال ساوند».

يذكر أن محمد محيي، كان طرح من قبل 11 أغنية هي «سهرانين» كلمات نور حمدي، ألحان محمد محيي، توزيع محمد العشي، و«فوضت أمري» كلمات أشرف أمين، ألحان محمد محيي، توزيع محمد العشي.

أغنيات الألبوم

«قلت أخونه» كلمات نور حمدي، ألحان كريم حمدي، توزيع فهد، و«قضية» كلمات رضا أمين، ألحان مصطفى عوض، توزيع فهد و«بعدنا» من كلمات أحمد مرزوق، ألحان وتوزيع محمد رحيم و«أنت في دمي» من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع فهد و«ورقة وقلم» من كلمات إيهاب عبده ، وألحان مصطفى عوض، وتوزيع رفيق عاكف و«يالالى» كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد النادي، وتوزيع فهد و«حاجة غريبة» كلمات روماينا وألحان محمد محيى وتوزيع محمد العشى و«بتاع زمان» كلمات سلطان صلاح وألحان مدين وتوزيع عادل واصل و«مات الكلام» كلمات نور الدين حمدي وألحان محمود شريف وتوزيع فهد.. والألبوم ماستر أمير محروس.