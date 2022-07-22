متحدث الرئاسة: توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر بتعاون فرنسي

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن هناك تعاون «مصري فرنسي» لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، الداعمة لاستراتيجة الدولة في استخدام الهيدروجين الأخضر، لافتا إلى أن مصر لديها إمكانات كبيرة في إنتاج الهيدروجين الأخضر من الطاقة الشمسية والرياح.

وأوضح «راضي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر جديدة» الذي يقدمه الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المذاع على فضائية «etc»، أن مصر تمتلك أكبر محطة للطاقة الشمسية في بنبان، بالإضافة للمحطة الموجودة في جبل الزيت على سواحل البحر الأحمر، مشيرا إلى أن الاهتمام بالطاقة الجديدة والمتجددة، تزايد مؤخرا في ظل الأزمة العالمية الخاصة بالطاقة الأحفورية التقليدية.

وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الزيارة جاءت بناء على دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للرئيس السيسي، مشيرا إلى أن الزيارة جاءت في وقت حساس، يمر به العالم أجمع، في ظل أزمة روسيا وأوكرانيا، وتبعات أزمة كورونا، التي أثرت في جميع بلاد العالم، خاصة في قطاعات الطاقة والغذاء.