قصواء الخلالي عن جولة الرئيس السيسي: مصر منفتحة على العالم

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى جولة مكوكية، خلال الأيام الماضية، من أقصى العالم إلى أقصاه، بدأت من قمة جدة في المملكة العربية السعودية: «هناك تعاملات مختلفة أصبحت موجودة في السنوات الأخيرة، رُسمت الخريطة ببطء وقوة، وأصبحت واضحة، ولدينا توجه مصري، بأن مصر منفتحة على العالم والجميع».

الخلالي: المشهد مختلف عن المعتاد في المنطقة كلها

أضافت «الخلالي»، خلال تقديم حلقة اليوم، من برنامج «في المساء مع قصواء» على قناة «cbc»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان له تحركات في السنوات الأخيرة، تعاون فيها مع دول العالم أجمع، ثم انتقل إلى ألمانيا، حيث الشراكات الاقتصادية والثقل السياسي، ثم صربيا التي تعبر عن الثقل المصري في هذه المنطقة: «يبدو أن مشهد مختلف عن المعتاد في المنطقة كلها، وليس صربيا فقط».

الخلالي: ماكرون رحب بزيارة الرئيس السيسي لفرنسا

تابعت الإعلامية قصواء الخلالي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سافر إلى فرنسا، إذ استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظيره الفرنسي في قصر الإليزيه.

وصرّح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد إجراء مباحثات بين الرئيسين، حيث رحب في مستهلها الرئيس الفرنسي بزيارة الرئيس إلى باريس، مؤكدًا تقدير فرنسا لمصر على المستويين الرسمي والشعبي، واعتزازها بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين الصديقين، والتزام بلاده بدعم مسيرة العلاقات الثنائية المشتركة في مختلف المجالات على نحو بنّاء وإيجابي، ومشيدًا في هذا الصدد بجهود السيد الرئيس لصون السلم والأمن الإقليميين.

من جانبه، أكد الرئيس حرص مصر على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الجمهورية الفرنسية، التي تمثل ركيزة مهمة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط والقارة الأفريقية، معربًا سيادته في هذا الإطار عن التطلع لتعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الفرنسي خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية ذات الاهتمام المتبادل.