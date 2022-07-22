متحدث الرئاسة: السيسي وماكرون عقدا جلسة مغلقة لمناقشة الأزمة الأوكرانية

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم عقد جلسة مغلقة لمدة ساعتين بين الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمناقشة الأزمة الأوكرانية وكيفية احتوائها وتدعيم مسؤولية المجتمع الدولي بشأنها، وإيجاد حل لاحتواء الأزمة عن طريق الطرق السلمية والوصول إلى حل توافقي بين الأطراف لتهدئة الأمور والحد من تطوير الأزمة وتداعيتها وكذلك من الجانب الإنساني.

وأوضح «راضي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر جديدة»، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي ضياء رشوان، والمذاع على فضائية «etc» أن الرئيس ماكرون في اجتماعاته مع الرئيس السيسي يحرص على الاستماع لتقدير مصر للأزمات الموجودة في المنطقة، ومنها على سبيل المثال دور مصر في خروج ليبيا من أزماتها وإحداث حالة من التوافق للوصول إلى الانتخابات.

أشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أنه تم الاتفاق على كيفية توريد القمح لمصر، وأيضا التباحث حول إمدادات الغاز من مصر للجانب الأوروبي، خاصة وأن مصر لديها وافر من الغاز يغطي حاجتها المحلية.