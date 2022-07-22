بريد الوطن .. ثورة يوليو 1952 ومستقبل شباب مصر

تلك الثورة لم تأت من فراغ، إنما ولدت من رحم الحركة الوطنية المصرية، وكانت شعارات الثورة تصفية النفوذ الأجنبى، وإلغاء النظام الملكى، وإلغاء سيطرة رأس المال على الحكم، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وأعوام ما قبل الثورة سجلت أروع أشكال التضامن والتساند بين القوى الوطنية، وكانت مهمة الثورة إعادة ارتباط مصر بأمتها العربية، وبناء التنمية، وجاء قرار تأميم قناة السويس تتويجاً للتحرر الوطنى، وتحقيق السيادة والسيطرة على كل الموارد والمؤسسات التى توجد على أرض مصر، ومع التنمية أيضاً كان بناء السد العالى يمثل رمزاً لمواجهة الأعداء، وتحقق كسر احتكار السلاح، بل من مصر انطلقت حركات التحرر فى أفريقيا وآسيا والعالم العربى، بالثورة العراقية والانطلاقة السورية، والفاتح من سبتمبر بليبيا، ونضال تونس والجزائر، وكلها مواقف لا تنسى، من أجل انتصار الحرية فى كل مكان، بل كان مؤتمر باندونج وتأسيس حركة عدم الانحياز إعلاناً لتحدى الكبار، وتتحول مصر لمركز إشعاع لكل حركات التحرر. واليوم مضى على ثورة يوليو 1952، 70 عاماً رغم أن العالم تغير وسقط الاتحاد السوفيتى، وبرز نظام عالمى جديد، نما أثناء أزمة الخليج الثانية، ومع قلب المتغيرات كانت حمولة مصر التنموية لها محطات متعددة منذ زمن حقبة الانفتاح الاستهلاكى، وتلاها توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 1978، ونمت مشكلة البطالة للشباب، ومع 70 عاماً من عمر الثورة، علينا النظرة للشباب ومشكلاتهم حتى مستقبلهم بمصر لبناء سياسات تنموية تحقق للشباب طموحاتهم.

يحيى السيد النجار

كاتب وباحث - دمياط

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