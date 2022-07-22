جميلة إسماعيل رئيسا لـ حزب الدستور بعد فوزها على خالد داود

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات حزب الدستور، فوز الإعلامية جميلة إسماعيل برئاسة حزب الدستور، على منافسها خالد داود.

انتخابات حزب الدستور

انطلقت صباح اليوم، انتخابات حزب الدستور على مقعد الرئيس والأعضاء، التي تنافس فيها خالد داوود، القيادي بالحركة المدنية، والإعلامية جميلة إسماعيل، وهي الانتخابات التي دعا لها علاء الخيام، رئيس الحزب الحالي، الجمعية العمومية للحزب، للحضور في الانتخابات، للإدلاء بأصواتهم على مقعد الرئيس والأعضاء.

جدول أعمال الجمعية العمومية لحزب الدستور

تضمن جدول أعمال الجمعية العمومية لحزب الدستور، 7 بنود جاءت كالتالي:

1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق.

2- النظر في تقارير الهيئة العليا عن السنوات 2020/ 2021.

3- اعتماد الميزانية والحساب الختامي حتى تاريخ 1/1/2022.

4- اعتماد تشكيل مفوضية الانتخابات.

5- انتخاب رئيسا للحزب، وأمينا عاما، وأمينا للصندوق بنظام القوائم المغلقة طبقا لنص المادة 116 من لائحة النظام الأساسي للحزب.

6- انتخاب أمناء للأمانات الوظيفية (التنظيم، الإعلام، العمل الجماهيري، تنمية الموارد، الشئون القانونية، المصريين بالخارج) بنظام القوائم النسبية المحدد بها منصب كل مرشح طبقا لنص المادة 118 من لائحة النظام الأساسي.

7- ما يستجد من أعمال طبقا لنص المادة 55 من لائحة النظام الأساسي.