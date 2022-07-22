علي عبد الخالق: أعاني من سرطان في الكتف واليد.. وحالتي الصحية ليست جيدة

كشف المخرج القدير علي عبد الخالق، تفاصيل حالته الصحية، بعد اكتشاف إصابته بمرض السرطان اللعين، قبل عدة أيام، مؤكدا أنه ليس في أفضل حال، وأن هناك اهتمام بمرضه من جانب وزارة الصحة ونقابة المهن السينمائية.

وقال علي عبد الخالق، في تصريحات لـ«الوطن»: «حالتي الصحية للأسف ليست جيدة، لدي سرطان في الكتف واليد اليسرى، وبسبب إجازة العيد، كان من المفترض أخذ عينة من الورم، لكن تم أخذها بعد انتهاء الإجازة، وسوف أبدأ من الغد تلقي جلسات الإشعاع في المركز الطبي العالمي».

علي عبد الخالق: وزير الصحة أكد دعمه لي

أكد المخرج القدير، أن نقابة المهن السينمائية متضامنة معه، مشيرا إلى تلقيه اتصال هاتفي من الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة، موضحا: «كان مهتم جدا، ومتعاون معي، وأكد دعمه لي، ولكننا لم نحدد أو نتحدث في أي تفاصيل حتى الآن».

واختتم علي عبدالخالق، تصريحاته قائلا: «لا أنكر أن العلاج مكلف جدا، ولكني أتابع حاليا مع الدكتور هشام الغزالي أحد أكبر أطباء الأورام في مصر، والذي اكن له كل احترام، دكتور متعاون ودقيق جدا ومحترم».

الأمير أباظة يعلن مرض علي عبد الخالق

كان الناقد السينمائي الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، قد كشف منذ ساعات عن مرور عبد الخالق، بأزمة صحية، إذ كتب عبر حسابه على «فيسبوك»،: «المخرج الكبير الذي أمتعنا بأفلامه الوطنية والاجتماعية الرائعة، يمر بأزمة صحية اجعلوا له نصيب من دعائكم، شفاه الله وعافاه».

وتابع: «علي عبد الخالق، مخرج الأفلام الوطنية، منها أغنية على الممر، إعدام ميت، بئر الخيانة، يوم الكرامة، يستحق العلاج على نفقة الدولة».