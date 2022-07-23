هل يتوافر علاج البهاق الجديد في مصر؟.. وكم سعره؟

أدى إعلان هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تسجيل أول علاج موضوعي لمرضى البهاق لدى الأطفال والبالغين، إلى زيادة معدلات البحث عن سعر الدواء الجديد، وبدأ البحث عبر « جوجل» عن اسم الدواء وسعره وكيفيه استخدامه، وهو الأمر الذي تستعرضه « الوطن» خلال السطور التالية.

الدواء الذي وافقت عليه هيئة الغذاء والدواء الأمركية هو كريم «Opzelura»، الذي تنتجه الشركة الأمريكية «إنسايتس»، والمتخصصة في تقديم علاجات للمرضى من ذوي الاحتياجات الطبية العالية الذين لم يكن لديهم علاجات معتمدة من قبل، بحسب هيرفي هوبينوت الرئيس التنفيذي للشركة، بحسب شبكة « سكاي نيوز» عربية.

ليس جديدًا وكان يعالج الحساسية

ولا يعد كريم «Opzelura» دواء جديدا حيث كان متواجدا من قبل ويستخدم لعلاج حالات الحساسية في الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب تصريحات الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، وأن الدواء متواجداً في الولايات المتحدة الأمريكية ولا يوجد داخل مصر.

تكلفة الدواء

وحول التكلفة الخاصة بالكريم الموضعي لعلاج المرض، قالت غابرييلا جريج، المتحدثة باسم الشركة، وفقا لما نشره موقع «every day health»، إن السعر الحالي لتكلفة الجملة لاقتناء الكريم الموضوعي تبلغ 1950 دولارًا أمريكيا لأنبوب يبلغ وزنه 60 جراما، أي ما يعادل 36 ألفًا و900 جنيه مصري.

ولفتت المتحدثة باسم الشركة المصنعة للدواء، إلى أن التكلفة الفعلية للمستهلك سوف يتم تحديدها حسب التغطية التأمنية له وكذا كمية الكريم الذي سوف يحتاجها لعلاجه.

وتوضح «جريج» أن الشركة تلتزم بالعمل مع مقدمي خدمات التأمين داخل الولايات المتحدة، من أجل ضمان وصول المرضى المؤهلين الذين يمكنهم الاستفادة من منتجات الشركة، خاصة أن الشركة تقدم علاجات خاصة للمرضى ذوي الاحتياجات الطبية العالية الذين لم يكن لديهم علاجات معتمدة من قبل.

ويبلغ عدد المرضى المصابين بمرض البهاق ما بين 1 و2% من حجم سكان الكرة الأرضية.