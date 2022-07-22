بشرى سارة لمرضى البهاق.. «الدواء الأمريكية» توافق على أول علاج للمرض

وافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية على تسجيل أول علاج موضوعي لمرضى البهاق لدى الأطفال والبالغين، وهو الأمر الذي علقت عليه السلطات الصحية في الولايات المتحدة بالاكتشاف الثوري، الذي يعد الأول من نوعه لعلاج هذا المرض الذي يصيب بين 1 و2% من سكان الكرة الأرضية، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز» عربية.

أول علاج للبهاق للأطفال والبالغين

ومنحت هيئة الغذاء والدواء الأميركية موافقتها على تسجيل كريم «Opzelura»، الذي انتجته شركة «إنسايتس» الأمريكية كعلاج موضعي للبهاق غير المفصلي، الذي يمكن استخدامه لدى الأطفال والبالغين الذين تبدأ أعمارهم من 12 عامًا فيما فوق.

وبحسب «فارماسوتيكال إنداستريز»، فإن هذا الكريم الموضوعي يعد انعاكسًا كبيرًا للتطور العلمي في معالجة مرض البهاق، خاصة بعدما حصل «Opzelura» الذي يعمل على إعادة تصبغ البشرة من مرض البهاق، على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

طريقة استخدام العلاج

وحول طريقة استخدامه، قالت الشركة المصنعة له، إنه يتم استخدامه مرتين يومياً وبشكل مستمر على البقع غير المصطبغة من الجلد، كما أنه لا يجب استخدامه على أكثر من 10 بالمئة من مساحة سطح جسم المريض.

وأوضحت الشركة أنه كي يستجيب المريض للدواء الجديد، فإنه قد يحتاج إلى استخدامه لأكثر من 24 أسبوعًا متواصل، لافتة إلى أن هذا الدواء تمت تجربته على أكثر من 600 شخص مصاب بالبهاق غير المفصلي بداية من 12 عامًا فيما أكثر.

وأكدت الشركة المصنعة، أنه خلال استخدام الكريم لمدة 24 أسبوعًا، يتحسن لون بشرة المريض بنسبة 30%.

وعلق هيرفي هوبينوت الرئيس التنفيذي لشركة «إنسايتس»، حول الحصول على الموافقة لاستخدام العلاج لمرضى البهاق غير المفصلي، أن شركته تقدم علاجًا للمرضى من ذوي الاحتياجات الطبية العالية الذين لم يكن لديهم علاجات معتمدة من قبل.