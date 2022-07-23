10 معلومات عن البهاق بعد إعلان أول علاج له.. يصيب الصغار والكبار

بعد إعلان هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تسجيل أول علاج لمرض البهاق الذي يصيب البالغين والأطفال على حد سواء، نستعرض هنا أهم المعلومات عن المرض، وذلك بحسب موقع «إنديا تي في».

معلومات عن البهاق

- البهاق هو مرض جلدي مزمن يتسبب في ظهور بقع بيضاء شاحبة على الجلد، ويسبب نقص الميلانين، وهي صبغة موجودة في الجلد.

- يمكن أن يؤثر على أي جزء من الجلد، إلا أنه أكثر شيوعًا في الوجه والعنق واليدين، ويمكن أن يبدأ أيضًا في الشفاه وأطراف الأصابع والمناطق التناسلية.

- يصيب البهاق الأشخاص من جميع ألوان البشرة، ولكنه قد يكون أكثر وضوحًا عند الأشخاص ذوي البشرة الداكنة.

- المرض ليس مميتًا أو معديًا، وهو يُصنف على أنه اضطراب في المناعة الذاتية، فإنه نادرًا ما يرتبط بمشاكل في أعضاء الغدد الصماء الأخرى مثل الغدة الدرقية أو الغدد الكظرية.

- من الصعب التنبؤ بكيفية تقدم هذا المرض، فدون علاج، قد تتوقف البقع عن التكون، وفي معظم الحالات، ينتشر ليغطي غالبية الجلد، وفي حالات نادرة، يستعيد الجلد لونه، كما يمكن أن تظهر أعراض البهاق في أي مرحلة من مراحل الحياة.

- يتم تشخيصه من قبل الطبيب المختص مع استبعاد الأمراض الجلدية الأخرى، سيبحث الطبيب عن الأعراض المصاحبة لها، مثل اضطرابات نقص الصبغات الجلدية الأخرى مثل الأكزيما الشائعة أو الآفات الصدفية.

- من المرجح أن يفحص الطبيب أغلب مناطق البشرة لتحديد نوع البهاق، ومن السهل أن يكتشف الطبيب البقع على البشرة الداكنة.

- للتمييز بين الجلد المصاب وغير المصاب لدى الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة، قد يستخدم الطبيب أداة تسمى مصباح الخشب «أداة ينبعث منها أشعة فوق بنفسجية».

- قد يوصي الأطباء بإجراء اختبارات إضافية للتأكد من الإصابة مثل إجراء تحليل لجزء من الجلد للتأكد ما إذا كانت الخلايا الصباغية موجودة أم لا. يمكن استخدام غياب الخلايا الصباغية لتأكيد تشخيص البهاق.

- قبل اكتشاف العلاج الحالي للبهاق كان الأطباء يعملون على وقف أو إبطاء عملية تغير اللون واستعادة بعض اللون للجلد.