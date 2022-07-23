تسلكوب جيمس ويب يلتقط صورا نقية لـ«المجرة الشبح» و«ذات الأذرع الحلزونية»

ما زال التلسكوب الأمريكي جيمس ويب، والذي يعد التلسكوب الأقوى والأكثر دقة في العالم والتابع لوكالة الفضاء الأميركية ناسا، يكشف عن مفاجآت يومًا بعد يوم لعشاق علم الفضاء والمتابعين لكل ما هو جديد في عالم المجرات والكواكب، فبعدما كشف التلسكوب عن صور مذهلة للفضاء، ونالت إعجاب عدد كبير من المتابعين على مستوى العالم، تمكن أيضًا من التقاط صور جديدة لمجرتين حلزونيتين.

المجرة الشبح

ونشر موقع «ساينس أليرت» صورًا للمجرتين الحلزونيتين، قائلًا إن المجرة الأولى أطلق عليها «NGC 628» وتعرف باسم «المجرة الشبح» (Phantom Galaxy)، أما الثانية فهي المجرة «NGC 7496».

وقال الموقع العلمي إن المجرتين الحلزونيتين قريبتان نسبيًا من مجرة درب التبانة، لافتًا إلى أن هاتين المجرتين موضوع اهتمام ودراسة من قبل العلماء والباحثين في علوم الفضاء.

مجرتان حلزونيتان

وتابع الموقع العلمي أن المجرة الشبح «NGC 628»، تعد واحدة من أكثر المجرات إثارة في سمائنا، موضحًا أن هذه المجرة يجري تعريفها على أنها المجرة الحلزونية ذات التصميم الكبير، إلى جانب أنها تبعد عن كوكب الأرض 32 مليون سنة ضوئية، مما يجعلها الأقرب وبالتالي تستحق إجراء دراسات عليها.

أما المجرة الحلزونية الثانية «NGC 7496»، فهي تبعد نحو 24 مليون سنة ضوئية فقط، ويعرفها العلماء والباحثون في علم الفضاء على أنها المجرة الحلزونية ذات القضبان والأذرع الحلزونية الممتدة.

وذكر الموقع العلمي أن هذه المجرة يمكن رؤيتها بشكل واضح، وبالتالي تكون بمثابة مختبر ممتاز لدراسة كيفية ولادة النجوم.

وأوضح الموقع العلمي أن التلسكوب الفضائي هابل كان سبق والتقط صورًا لهاتين المجرتين لكن الصور التي التقطها جيمس ويب جاءت مختلفة تمامًا، حيث كانت أكثر وضوحًا، نظرًا لاعتماد الأخير على أنظمة إضاءة مختلفة كليا حيث يعتمد «ويب» على الأشعة تحت الحمراء التي تصور ما خلف الغاز والغبار بينما يعتمد هابل على الأشعة فوق البنفسيجية.