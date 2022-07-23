دينا تحيي حفل زفاف ابنة شقيق عادل إمام (صورة)

أحيت الفنانة دينا، حفل زفاف ابنة شقيق الفنان عادل إمام، الذي يقام حاليا في أحد الفنادق الكبرى.

ونشرت دينا عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام صوره تجمعها بالعروسين، وهي ترتدي بدلة الرقص وعلقت عليها قائلة: «ألف مبروك للمنتج عصام إمام زواج بنته القمر فرح وعريسها محمود، ربنا يسعدكم».

شيقيق عادل إمام يحتفل بزفاف ابنته

واحتفل المنتج عصام إمام، شقيق الزعيم عادل إمام، بزفاف ابنته فرح، من محمود عبدالنبي إمام، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور نجوم الفن والمجتمع.

وحضرالزفاف، عدد كبير من الفنانين، من بينهم لبلبة، والإعلامية سهير جودة، ويسرا، وليلى علوي وغيرهم من نجوم الوسط الفني.