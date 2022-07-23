إعلامية صينية: وباء الموت الأسود غير منتشر في بلادي «فيديو»

قالت الإعلامية الصينية فيحاء وونج، إن وباء الموت الأسود ليس منتشرًا في بلادها، حيث تمّ الكشف عن حالة واحدة فقط، ومنذ هذه الحالة تمت الاستجابة الطارئة من المستوى الرابع، وسيطرت عليه الحكومة الصينية، مشيرةً إلى أنّ هذا الوباء قابل للوقاية والعلاج.

الحكومة تتخذ إجراءات وقائية شديدة

وأضافت خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «هذا المرض له عدة أعراض مثل الالتهاب والحمى ولم يتم اكتشاف إلا حالة واحدة في الصين، واتخذت حكومة المنطقة التي تم اكتشاف فيها المرض إجراءات وقائية شديدة للسيطرة على انتشار المرض».

الإعلامية: لدينا إجراءات وقائية كاملة

وتابعت الإعلامية الصينية: «هذا الوباء مرحلي، ولدينا إجراءات وقائية كاملة لهذا المرض، مثل الابتعاد عن الحيوانات البرية التي من المحتمل أن تنقل عدوى هذا الوباء، وبخاصة أنه مرض خطير ومعدي، ولكن إذا كان الكشف فورا، يمكن العلاج».

لا توجد أخبار مؤكدة عن سبب الإصابة بوباء الموت الأسود

وأشارت الإعلامية الصينية إلى أنّ الصين لديها إجراءات كافية لعلاج والسيطرة على المرض، ولم يثير قلقا شديدا بين الصينيين، ولا توجد أخبار مؤكدة عن سبب الإصابة بوباء الموت الأسود، ومن المحتمل أن يكون المريض لم يهتم بالنظافة وطعامه أو تواصل مع الحيوانات البرية دون الإجراءات الوقائية.