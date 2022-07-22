كم عدد ضحايا مرض الموت الأسود الموجود في الصين؟

تداول رواد التواصل الاجتماعي تساؤلات عدة خلال الساعات الماضية حول عدد ضحايا مرض الموت الأسود الذي أعلنت الصين عنه، بعد رصد أول حالة إصابة بالمرض بمنطقة «نينغشيا» شمال غرب البلاد، وفقًا لوكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

مرض الموت الأسود

وكانت الصين قد أعلنت عن أول إصابة بمرض الموت الأسود «الطاعون الدبلي» لشخص عاد من منطقة منغوليا الداخلية بشمال البلاد، وأصدرت قرارًا بإعلان حالة الطوارئ من المرحلة الأخيرة الأشد خطورة، وذلك في محاولة للسيطرة على مرض الموت الأسود، بالإضافة إلى بذل كل التدابير من أجل رعاية وعلاج المصاب بالمرض الأسود.

عدد ضحايا مرض الموت الأسود

وبحسب صحيفة «البي بي سي» يعود مرض الموت الأسود لعصور قديمة، حيث إنه واحد من أكثر الأمراض انتشارًا خلال العصور التاريخية القديمة، فقد وصل عدد ضحايا مرض الموت الأسود إلى ما يقرب من 250 مليون شخص في أكبر 3 قارات بالعالم هي أفريقيا وآسيا وأوروبا خلال القرن الـ14، وبحسب التقارير فإن ما بين 75-200 مليون شخص ماتوا به في أوراسيا وشمال وغرب أفريقيا، كما قضى المرض على 65% من سكان قارة أوروبا، تمركز خُمس العدد في سكان العاصمة البريطانية لندن خلال عام 1665، في حين لقى نحو أكثر من 12 مليون شخص مصرعهم في الصين والهند، خلال القرن الـ19 بسبب المرض.

وصرّح خبير الأمراض والفيروسات «بن كراوس- كيورا»، بجامعة كيل بألمانيا، بأن المريض يصاب بمرض الموت الأسود، بعد اقتحام بكتيريا شديدة العدوى تسمى «يرسينيه» جسده، حيث تعيش تلك البكتيريا ببعض أنواع الحيوانات ويمكن انتقالها إلى الإنسان من خلال الاقتراب من القوارض، والبراغيث، والفئران.

مرض الموت الأسود وأبرز أعراضه

وفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية، تأتي أبرز أعراض مرض الموت الأسود في شكل تورم كبير في العقد اللمفاوية أو ظهور «دبل» تحت الإبط أو الفخذ، وصداع وإجهاد مستمر وآلام مختلفة في العضلات وقشعريرة والشعور بالحمى.