بالزغاريد والأحضان.. أسر 727 سجينا مفرج عنهم يستقبلون ذويهم: شكرا للرئيس

«حمدا لله على السلامة يا ابني».. الكلمات السابقة كانت مصحوبة بالزغاريد والدموع والأحضان وسط الفرحة العارمة بعد أن علمت أسر 727 سجينًا بوضع أساميهم بالإفراج عنهم، في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.

قرار رئيس الجمهورية رقم 297 لسنة 2022

جاء ذلك تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 297 لسنة 2022، بشأن الإفراج عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، الذين استوفوا شروط الإفراج بمناسبة الاحتفال بــ (ثورة 23 يوليو لعام 2022م).

وخلال خروج المفرج عنهم من بوابة مصلحة السجون كانت أسر المفرج عنهم من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، في حالة من الفرح الشديد، حيث استقبلوا ذويهم بالأحضان والزغاريد والدموع، ساجدين لله على الأرض شكرا لله قائلين: «الحمد لله والشكر لك يا رب شكرا للرئيس عبد الفتاح السيسي».