بعد حركة تنقلات الشرطة 2021.. من هو رئيس مصلحة السجون الجديد؟

تولى اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، بعدما اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة تنقلات الشرطة 2021 صباح اليوم.

جاء قرار الوزير، بتولي اللواء مروزق منصب مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، خلفا للواء هشام البردعي الذي نقل إلى المتابعة.

وتولى اللواء طارق مرزوق، عدة مناصب على مدار ما يقرب من 30 عاما بوزارة الداخلية، وعمل مديرا لأمن الجيزة، وعمل بمباحث الأموال العامة بإدارة الكسب غير المشروع، كما أنه قضى عدة سنوات بقطاعات القاهرة المختلفة، قبل انتقاله إلى مديرية أمن أسوان كمساعد لمدير الأمن.

وأشرف في عام 2017، على عملية تأمين المسطح المائي لبحيرة ناصر، وزيادة إنتاج الثروة السمكية، علاوة على حل عدد من مشاكل النوبيين.

وعاد مرزوق، ليشغل منصب رئيس قطاع شرق القاهرة، قبل أن يجري تصعيده حكمدارا للعاصمة، ثم مديرا لأمن الجيزة.

الحركة الجديدة

وشملت حركة التنقلات التي اعتمدها وزير الداخلية صباح اليوم كلا من:

- تعيين اللواء رجب عبدالعال مديرا لأمن الجيزة.

- اللواء محمود أبو عمرة مديرا لأمن الإسكندرية.

- اللواء هشام البردعي للمتابعة.

- اللواء طارق مرزوق مديرا لمصلحة السجون.

- اللواء محمد الألفي مديرا لأمن السويس.

- اللواء طارق صابر للأحوال المدنية.

- اللواء سامي غنيم نائب مساعد غرب الدلتا.

- اللواء غالب مصطفى مدير إدارة عامة بقطاع السياحة.

- اللواء سليمان شتا مديرا لأمن البحر الأحمر.

- اللواء محمد صلاح مدير مباحث المطار وكيل ا ع للأمن.

- اللواء خالد عبدالحميد مديرا لأمن الأقصر.

- اللواء باسم العطار حكمدار السويس.

- اللواء محمد عبدالتواب مديرا لمباحث الجيزة.

- اللواء حسام عبدالعزيز القاهرة.

- اللواء محمود السبيلي للأمن العام.

- اللواء نبيل عبدالعظيم لشؤون الضباط.