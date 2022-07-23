أشرف عبد الغفور يعلن إصابته بفيروس كورونا وغيابه عن افتتاح مهرجان المسرح

كشف الفنان أشرف عبدالغفور عن إصابته بفيروس كورونا، خلال الساعات القليلة الماضية، مطالبًا الجمهور بالدعاء له، حتى يتماثل للشفاء العاجل.

وقال أشرف عبدالغفور في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه أصيب بفيروس كورونا خلال الساعات القليلة الماضية، وأنه يواجه صعوبة في الحديث، إلا أن الأعراض خفيفة، ويتناول بعض الأدوية المخصصة للفيروس، مطالبًا الجمهور بالدعاء له.

غياب أشرف عبدالغفور عن افتتاح مهرجان القومي للمسرح

ومن المقرر ان يغيب أشرف عبدالغفور عن حفل افتتاح مهرجان القومي للمسرح غدًا، إذ إنه من أعضاء اللجنة العليا للمهرجان، رفقة الفنان يوسف إسماعيل، والناقدة عبلة الرويني، والفنان محمد رياض، والمخرج حمدي حسين، والناقد جرجس شكري، والفنانة هايدي محمد عبدالخالق.

آخر مشاركة فنية للفنان أشرف عبدالغفور

يذكر أن آخر مشاركة فنية للفنان أشرف عبدالغفور كانت العام الماضي من خلال مسلسل «حي السيدة زينب»، التي كانت تدور أحداثه حول ترك الشربيني بيت العائلة في رحلته السنوية للبحث عن اليقين والتقرب الى الله في خلوته التي لا يعلم أحد مكانها، تاركا وراءه صراعا كبيرا على السلطة والمكانة.

أبطال مسلسل حي السيدة زينب

وشارك في بطولة مسلسل «حي السيدة زينب» سوسن بدر، محمود عبد المغني، لبني ونس، فراس سعيد، أشرف عبد الغفور، ريهام سعيد، عبير منير، ليلة عدنان، هايدي رفعت، حجاج عبدالعظيم، دينا، ليلي عز العرب، ومن تأليف أحمد صبحي، ومن إخراج محمد النقلي.