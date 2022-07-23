سمية درويش تطرح أغنية «طالعين الساحل» عبر «يوتيوب».. فيديو

طرحت المطربة سمية درويش، أغنية «طالعين الساحل» عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وهي من كلمات عطاء الشافعي، وألحان أحمد محيي، وتوزيع وميكس سادو.

كلمات أغنية «طالعين الساحل»

وتقول كلمات الأغنية: «طالعين الساحل بكرة، نقضي يومين حلوين، سهر ودلع ورقص وغنى والليلة عايشين، طالعين الساحل بكرة نقضي يومين حلوين، سهر ودلع ورقص وغنى والليلة عايشين، شلة بنات حلوين ع الشط مبسوطين ومولعينها رقص وغنة عاملين فريقين، يومين جابو يومين.. عيش وعيشلك يومين، الصيف ده وجوه وع الرملة راسمين قلبين، أرقص واتهنى ياقلبي وخد لقطة وصورتين، الصيف ده وجوه وع الرملة راسمين قلبين، أرقص واتهنى ياقلبي وخد لقطة وصورتين، شلة بنات حلوين ع الشط مبسوطين ومولعينها رقص وغنى عاملين فريقين، يومين جابو يومين..عيش وعيشلك يومين».

آخر أعمال سمية درويش

يذكر أن آخر أعمال المطربة سمية درويش، كان أغنية «الراجل الشرقي»، كلمات علاء الدين، ألحان أحمد البرازيلي، توزيع أسامة عبدالهادي، ومن إخراج نبيل مكاوي.

وشاركت سمية درويش في مسلسل «بركة» بشخصية نغمة، بطولة عمرو سعد، كمال أبورية، هالة صدقي، هنادي مهنى، رنا رئيس، عبدالرحمن أبوزهرة، رياض الخولي، وإنعام سالوسة، تأليف محمد الشواف، ومن إخراج محمود كريم.

وشاركت أيضًا في مسرحية «سيرة الحب» بشخصية الفنانة الراحلة وردة الجزائرية، وشارك في البطولة إيهاب فهمي، مجدي صبحي، مروة ناجي، أحمد عزمي، شيكو، نهلة خليل، أحمد الشريف، والعمل من تأليف أيمن الحكيم، ومن إخراج عادل عبده.