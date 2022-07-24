ورش فنية لطلائع «الشباب والرياضة».. ورحلات ترفيهية لذوي الهمم

تواصل الإدارة المركزية للطلائع التابعة لوزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق مع المركز القومي لثقافة الطفل، التابع لوزارة الثقافة تنفيذ فعاليات مشروع «قوافل عيالنا» بالمحافظات على مستوى جمهورية مصر العربية، ومن بين الفعاليات التي يتم تنفيذها حاليا الورش الفنية لتدريب وتعليم الطلائع من أبناء محافظة الإسماعيلية.

مشروع قوافل عيالنا

مشروع قوافل عيالنا هو عبارة عن مجموعة من الورش الفنية للنشء والطلائع، ووصل هذه الأيام إلى محافظة الإسماعيلية تحت إشراف الإدارة المركزية للطلائع بمركز شباب الشيخ زايد بمحافظة الإسماعيلية حيث تنوعت الفعاليات بالمشروع وشملت مجموعة من ورش الفنون التشكيلية لفناني المركز القومي لثقافة الطفل (ورشة تشكيلات بالورق، ورشة تيجان، ورشة أورجامي، ورشة طباعة على الورق، ورشة صلصال، ورشة فان جوخ، ورشة الرسم بالموسيقى).

عروض لفرق الطلائع بمراكز شباب الإسماعيلية

وتختتم اليوم فعاليات الورش بعروض لفرق الطلائع بمراكز الشباب وضمت عرضا مسرحيا لإنجازات الدولة المصرية، وعرض فن تعبيري، وعرض الساحر.

جدير بالذكر أن المشروع وما يضمه من الورش الفنية المتنوعة، سينتقل خلال المرحلة المقبلة، إلى محافظات القاهرة والدقهلية والبحر الأحمر وبني سويف والجيزة والشرقية وبورسعيد.

إطلاق فعاليات المعسكر الرياضي الترفيهي الثالث لذوي الهمم

على الجانب الآخر انطلقت فعاليات المعسكر الرياضي الترفيهي الثالث الذي ينفذه مكتب شباب ذوي الهمم بوزارة الشباب والرياضة بالمدينة الشبابية بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر خلال الفترة من 22 إلى 26 يوليو الجاري ، حيث يتضمن المعسكر مجموعة من الأنشطة الرياضية والشبابية، والمسابقات والفعاليات الثقافية، ورحلات بحرية، وعروض ترفيهية.

ووصل المشاركون في الفوج الثالث من ذوي الهمم والقدرات الخاصة أمس السبت إلى المدينة الشبابية بالغردقة حيث تم استقبالهم وتوجيههم إلى غرف الإقامة، وعقب ذلك تم تنظيم مباراة في كرة القدم لعدد من المشاركين.